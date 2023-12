Napoli, bimbo ingoia una pila e rischia di soffocare nel traffico: polizia e medici lo salvano

Ingoia una pila, bambino salvato da polizia e medici – Foto: Santobono Pausilipon Fondazione

Un’altra storia a lieto fine giunge dall’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli dove, poco prima del giorno di Natale, è stato salvato un bambino che aveva ingerito una pila, grazie anche al prezioso contributo della Polizia.

“E come ogni Natale che si rispetti anche quest’anno abbiamo la nostra storia a lieto fine. Nel pomeriggio di venerdì una famiglia cercava di portare il proprio bambino, che versava in condizioni gravi per aver ingerito una pila, al pronto soccorso del nostro ospedale. Purtroppo il traffico gli impediva di procedere“ – si legge sui canali social dell’ospedale.

Una strada paralizzata dal traffico, con una lunga coda di auto, tipica dei giorni di festa, che ostacolava il passaggio della vettura con a bordo il piccolo che rischiava di soffocare. Ai genitori non restava altro che invocare l’aiuto delle forze dell’ordine per farsi strada tra la folla e raggiungere in tempo l’ospedale.

“Presi dal panico decidono di chiamare il 113. Il pronto intervento della volante del commissariato di Poggioreale ha letteralmente salvato la vita al piccolo che, con la loro scorta, è riuscito ad arrivare in tempo. Il bambino è stato trattato come codice rosso ed operato d’urgenza. Attualmente il bimbo è in ripresa e rimane sotto osservazione” – si sottolinea nella nota del Santobono.

“Desideriamo ringraziare soprattutto i poliziotti, Claudio e Nicola per la prontezza con cui hanno gestito una situazione di grave pericolo. Grazie al commissariato di Poggioreale diretto dal dottor Ferrara ma soprattutto grazie alle forze della Polizia di Stato per essere sempre vicino ai cittadini, in qualunque situazione di pericolo. Una storia di Natale bellissima che ci riscalda il cuore. Forza piccolino“.