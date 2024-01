Non Ti Pago sul podio degli ascolti ma non convince: pioggia di critiche per il film

Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone in Non Ti Pago – Foto: Film Commission Regione Campania

E’ andato in onda ieri, 2 gennaio, sulla Rai il film di Non ti pago, con Sergio Castellitto, tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo, che pur raggiungendo il podio degli ascolti pare non aver convinto del tutto gli spettatori.

Non Ti Pago, il film con Castellitto sul podio degli ascolti

A vincere la gara auditel è il match Milan-Cagliari, trasmesso da Canale 5, che ha incollato davanti al televisore 3.234.000 spettatori, pari al 16.5% di share. Al secondo posto si posiziona la trasposizione filmica di Non Ti Pago, diretta da Edoardo De Angelis, con 2.319.000 spettatori, pari al 13.5% di share.

Seguono Will Hunting – Genio Ribelle, su Italia 1, con 1.294.000 spettatori (7.9% di share) e la prima puntata di The Floor – Ne rimarrà solo uno con 1.126.000 spettatori (7.1% di share), oltre a Cartabianca su Rete 4 che ottiene il 7.3% di share. Su Rai3 L’afide e la formica ha totalizzato 891.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

Non ti pago, prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, rientra nell’ambito della Collection De Filippo, un ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, il “gigante” napoletano del teatro, tra gli autori più autorevoli ed apprezzati in Italia e nel mondo.

La versione filmica della commedia, tuttavia, pare aver ricevuto numerose critiche proprio per le notevoli differenze con l’opera originale di Eduardo. Sui social, subito dopo la messa in onda, sono fioccati commenti negativi da parte di utenti delusi, proprio come avvenne per il film Natale in Casa Cupiello, ancora diretto da De Angelis e interpretato da Castellitto.

“Un altro commedicidio” – ha commentato il celebre comico Francesco Paolantoni. Un post seguito da diversi commenti di utenti che sottolineano lo stravolgimento della trama di Eduardo e l’aggiunta di elementi del tutto nuovi. C’è chi poi, riferendosi all’interpretazione del protagonista, sottolinea “Eduardo è inarrivabile, inimitabile”.