Da Napoli a Torre del Greco il mare è spettacolare: acque eccellenti per il 90% della costa

Mare in Campania, acque eccellenti da Napoli a Torre del Greco: i dati Arpac

L’Arpac, Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, ha reso nota la nuova classificazione delle acque campane in vista della stagione balneare 2024, a seguito delle attività di controllo effettuate in mare. Diversi tratti di costa, come nel caso di Torre del Greco e del Casertano, riscontrano un andamento migliorativo raggiungendo il livello di qualità eccellente che investe oltre il 90% della costa regionale.

Mare balneabile in Campania: acque eccellenti da Napoli a Torre

I numeri di inizio 2024 non fanno altro che confermare la bellezza delle spiagge campane: se la balneabilità resta ferma al 97%, con il solo 3% di acque non balneabili, i tratti di mare di qualità “eccellente” passano dall’88% delle ultime indagini al 90% della costa monitorata grazie ai miglioramenti registrati in varie aree del territorio.

In totale sono 19 le aree balneari caratterizzate da un mare risultato ancor più limpido dalle ultime indagini, passando al livello “buono” o “eccellente“. Nello specifico si tratta delle seguenti zone:

Pineta Grande (Castel Volturno) da sufficiente a buona; Pineta Grande Sud (Castel Volturno) da buona a eccellente; Sud Fiume Savone (Mondragone) da buona a eccellente; Ex Cartiera (Castellammare di Stabia) da sufficiente a buona; Fundera (Lacco Ameno) da buona a eccellente; Purgatorio (Meta) da buona a eccellente; Lungomare Caracciolo (Napoli) da buona a eccellente; Cimitero (Torre del Greco) da buona a eccellente; Torre di Bassano (Torre del Greco) da buona a eccellente; Via Litoranea Nord (Torre del Greco) da buona a eccellente: Litoranea Sud (Torre del Greco) da sufficiente a eccellente; Vico Equense da buona a eccellente; Spiaggia Le Sirene (Amalfi) da buona a eccellente; Sud Picentino (Pontecagnano Faiano) da sufficiente a buona; Spiaggia Marmorata (Ravello) da scarsa a eccellente; Torrione (Salerno) da buona a eccellente; Lungomare di Sapri da buona a eccellente; Marina di Vietri secondo tratto da buona a eccellente; Marina di Vietri primo tratto da sufficiente a buona.

Sono sette, invece, i tratti di costa passati ad una classificazione peggiore:

Via Partenope (Napoli) da eccellente a buona; S. Angelo (Serrara Fontana) da sufficiente a scarsa; Spiaggia Maiori 2 da buona a scarsa; Spiaggia Maiori 1 da eccellente a buona; Minori da nuova classificazione a scarsa; Sud Foce Asa (Pontecagnano Faiano) da eccellente a buona; Praiano da eccellente a buona.

Se il trend generale è in miglioramento, resta costante la percentuale delle acque scarse (3%). Il dato confortante per la stagione balneare 2024 resta, però, il significativo aumento delle acque “eccellenti” dall’88% della scorsa annualità al 90% per la prossima stagione.