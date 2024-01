Buoni propositi 2024: 3 consigli per migliorare la propria vita

L’inizio di un nuovo anno spesso porta con sé la voglia di cambiamento, con obiettivi e aspirazioni da raggiungere. Questo è il momento dell’anno in cui riflettere sulle proprie abitudini e considerare come può essere possibile apportare miglioramenti significativi nella vita di tutti i giorni.

Tra i molteplici buoni propositi che si possono abbracciare, in questo articolo ne vengono proposti tre da mettere subito in pratica e che permettono di migliorare il proprio stile di vita da subito, sotto tre punti di vista diversi.

Evitare la plastica: un impegno con il pianeta

Non è mai abbastanza ripetere quanto sia importante la riduzione dell’uso della plastica: questo materiale è ormai onnipresente in ogni sfera del quotidiano e sta avendo un impatto devastante sull’ambiente. Sta inquinando i mari, danneggiando la fauna marina e l’industria legata alla sua produzione è una delle principali cause che stanno aggravando il cambiamento climatico.

Per questo ridurre la dipendenza dalla plastica è ormai fondamentale e anche negli acquisti di tutti i giorni è importante evitarla. Ad esempio, ci sono delle soluzioni che possono essere adottate anche al supermercato, come utilizzare sacchetti in stoffa al posto di quelli usa e getta, preferire prodotti sfusi o in confezioni di vetro invece di quelli imballati in confezioni di plastica o polistirolo, evitare di acquistare prodotti per la cura della persona e della casa in formato liquido ed optare per i più innovativi shampoo o detersivi solidi che non necessitano di ulteriori contenitori.

Ridurre il fumo: un traguardo per sé stessi

Un altro gesto che fa parte del quotidiano di molte persone è sicuramente quello del fumo. Porsi l’obiettivo per questo 2024 di ridurre gradualmente questo vizio può essere un grande traguardo per il proprio benessere.

In un percorso finalizzato alla riduzione del fumo, è meglio provare a adeguarsi gradualmente al cambiamento.

Per assicurarsi di riuscire nell’intento, inoltre, è essenziale affrontare la sfida con una mentalità aperta, considerando anche alternative che possono agevolare la transizione: un approccio pratico potrebbe includere l’esplorazione di diverse alternative presenti oggi sul mercato, tra cui le sigarette elettroniche. Questi dispositivi offrono la possibilità di percorrere una via flessibile, in quanto consentono ai fumatori di mantenere un’esperienza pressoché analoga a quella delle sigarette tradizionali rendendo il processo di abbandono al fumo meno netto e sofferto, specialmente nella delicata fase iniziale.

Impegnarsi nel volontariato: benefici per sé e per gli altri

L’impegno nel volontariato rappresenta un atto di altruismo che offre vantaggi significativi sia per chi lo pratica che per la comunità circostante. Dedicare del tempo a iniziative di volontariato non solo consente di fare la differenza nella vita degli altri, ma può anche portare beneficio personale come migliorare le proprie competenze, creare legami sociali più solidi e aumentare anche il senso di realizzazione, sono solo alcuni dei benefici che possono derivare dall’impegno nel volontariato.

Troppo spesso ci si sente sopraffatti dal tempo che passa e si pensa di non riuscire ad avere tempo per molte cose, ma poi magari ci si ritrova a passare ore sui social network o davanti alla tv. Porsi l’obiettivo di impegnarsi a fare del bene agli altri, invece, può aiutare a ritrovare l’energia e ad abbandonare abitudini che in realtà fanno sprecare il proprio potenziale.