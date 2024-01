Bacoli incanta l’America: la CNN racconta al mondo la meraviglia del paradiso napoletano

La CNN, una delle più importanti emittenti televisive americane, torna a parlare delle meraviglie della città di Napoli, stavolta esaltando la ricchezza paesaggistica e culturale del territorio di Bacoli, protagonista di una recente e sorprendente scoperta.

La CNN a Bacoli: incanta la scoperta della villa romana sul mare

Nel corso dei lavori avviati per realizzare un nuovo parco pubblico a Bacoli sono emersi i resti di una villa romana di epoca imperiale, affacciata direttamente sulle acque del mare di Miseno. Una scoperta sorprendente che ha spinto la stampa americana a tornare nel Napoletano per raccontare al mondo la bellezza di questo luogo senza tempo.

“Fantastico! La CNN sta realizzando un servizio su Bacoli. Per raccontare al mondo la nuova scoperta che abbiamo fatto a Miseno. È da qui che Plinio il Vecchio vide l’eruzione del Vesuvio. Era il 79 d.C. quando il comandante della Classis Praetoria Misenensis decise di partire dal nostro porto militare verso Stabiae. Da qui, dove ormeggiava la più imponente flotta imperiale del Mar Tirreno” – ha annunciato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Ed è per questo che la scoperta della Villa Romana ha così tanta importanza , tale da smuovere la Rai e finanche la CNN. Il mondo della cultura internazionale ha gli occhi puntati su Bacoli ed è un grande orgoglio perché ciò non accade per caso ma è frutto di una volontà chiarissima: quella di restituire alla comunità i suoi tesori”.

Un gioiello storico venuto fuori proprio da una zona degradata, abbandonata e dove si era consumato uno dei più grandi scempi edilizi della costa campana con la costruzione dell’ex lido Piranha, quello che il primo cittadino ha definito “un ecomostro, con colate di cemento in spiaggia ed in mare”.

“Abbiamo investito più di 400.000 euro di fondi comunali. Ne siamo fieri. Presto crescerà il prato ed inaugureremo questo angolo di paradiso. Miseno, ieri e oggi. Insieme cambiamo pagina, insieme per Bacoli. Un passo alla volta” – ha concluso.