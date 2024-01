VIDEO/ Manuela Arcuri canta napoletano: ‘O trerrote di Tony Tammaro fa impazzire tutti

Sta facendo il giro del web un video pubblicato su Tik Tok dalla celebre attrice Manuela Arcuri che, in compagnia del figlio, si diverte a cantare un iconico pezzo di Tony Tammaro, rigorosamente in napoletano, intitolato ‘O trerrote.

VIDEO/ Manuela Arcuri canta Tony Tammaro: ‘O trerrote

L’ultimo video pubblicato dall’ attrice e modella romana sulla popolare piattaforma social sembra un vero e proprio omaggio alla città di Napoli: la Arcuri intona il tormentone di Tony Tammaro, ‘O trerrote, uno dei tanti pezzi del cantautore partenopeo che continua a divertire intere generazioni.

Al suo fianco c’è Mattia, il figlio di 9 anni nato dalla relazione con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, diventato suo marito nel 2022. Anche il bambino sembra calarsi perfettamente nel mood di Tammaro raccontando l’allegro incidente della canzone.

Il video ha suscitato milioni di reazioni soprattutto da parte del popolo napoletano. In molti hanno commentato e condiviso il video sui propri profili: lo stesso Tony Tammaro ha postato sulla sua bacheca Facebook ufficiale la bella Arcuri che canta la sua canzone.

‘O trerrote: testo e video della canzone di Tony Tammaro

I’ port’ ‘o trerrote

Io guido l’Ape Car

‘o trerrote ra’ piaggio

l’Ape Car della Piaggio,

me sceto ‘e quatta matina

mi alzo alle quattro del mattino

e cocche vota pure e quatte dieci

a volte mi sveglio più tardi

e po’ vago ‘o mercato

e poi vado al mercato

e me careco ‘e melluni.

e faccio il carico di cocomeri.

L’ ato jorno a Casoria

l’ altro ieri a Casoria, vicino Napoli

s’è schiattata na’ rota

ho forato un pneumatico

pecché ‘a strada fa’ schifo!

perché il fondo stradale non è dei migliori!

e se’ ammuccato ‘o trerrote

e si è ribaltato l’ Ape Car

e so’ caruti tutte e melluni!

e sono caduti tutti i cocomeri!

e me so cacato sott!

e io ho avuto molta, molta paura!

E tutte ‘e machine che passavano

e tutte le auto che transitavano per Casoria

jevano a fernì ‘ncoppe melluni

finivano sui miei cocomeri

e nisciuno se fermava a vere’ a me che mera succiesso!

e nessuno mi soccorreva!

e coccheruno se futteva pure ‘e melluni!

e qualcuno se ne approfittava!

io alluccavo tiratemi fuori ‘a into trerrote!

Io gridavo: -Aiuto!-

e ‘a gente si metteva ‘e melluni inte bagagli dd’e machine e se ne fuievano

Ieee! i’ port’ ‘o trerrote

i’ port’ ‘o trerrote

i’ port’ ‘o trerrote

i’ port’ ‘o trerrote

i’ port’ ‘o trerrote

i’ port’ ‘o trerrote

I’ portavo ‘o trerrote

Io guidavo l’ Ape Car

e mo’ porto ‘e stampelle

ed ora sono bloccato in ospedale

ma sé acchiappo ‘a chllo che s’a’ fottuto ‘e melluni

ma se trovo l’autore del furto dei miei cocomeri

m’faccio ra areto pure ‘e scorze e sement!

mi faccio restituire le bucce e i semi

a’ gente fanno tante signori

la gente crede di essere per bene

e po’ se fottono’ ‘e melluni.