Bonus 600 euro a figlio e aiuti alle mamme che lavorano: le nuove misure in Campania

Come già anticipato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la Giunta Regionale ha approvato il primo blocco di iniziative a sostegno della famiglia e della natalità approvando nuovi bonus (come i 600 euro per la nascita del secondo figlio) e provvedimenti specifici per le mamme lavoratrici.

Natalità, le misure in Campania: tra bonus 600 euro e baby sitter

La Giunta – al termine di una riunione tecnica e del confronto avuto con il Presidente della Conferenza Episcopale Campana Mons. Di Donna, il Forum dell’Associazione Familiari della Campania, la Caritas, la Diocesi di Napoli e le aggregazioni laicali – ha approvato oggi misure importanti, a partire da un bonus di 600 euro dal secondo figlio in poi. Di seguito tutti i provvedimenti che saranno attuati: