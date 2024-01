In travaglio ma ferma nel traffico per la partita del Napoli: arriva la Polizia, nasce Riccardo

Una storia a lieto fine è quella resa nota questa mattina dalla Questura di Napoli che ha celebrato con gioia la nascita del piccolo Riccardo: in pieno travaglio, mamma Eleonora e papà Roberto erano bloccati nel traffico della tangenziale (particolarmente intenso soprattutto a causa della partita) e solo grazie all’intervento di alcuni operatori della Polizia Stradale di Fuorigrotta sono riusciti a raggiungere in tempo l’ospedale.

Mamma in travaglio bloccata nel traffico per la partita del Napoli

Proprio nel bel mezzo del match Napoli-Monza, disputato allo stadio Diego Armando Maradona, Eleonora, giunta ormai al termine della gravidanza, avrebbe avvertito i primi segnali dell’imminente nascita di Riccardo. Di qui la corsa in ospedale, insieme a suo marito Roberto.

“Lo scorso 29 dicembre, Roberto era imbottigliato nel traffico della tangenziale di Napoli, a causa di un incontro calcistico, nel tentativo di raggiungere quanto prima l’ospedale più vicino poiché Valeria, sua moglie, era in pieno travaglio. Riccardo rischiava di nascere in macchina“ – si legge nel post diffuso sui social dalla Questura di Napoli.

“Per fortuna una pattuglia della Polizia Stradale di Fuorigrotta stava transitando proprio di là; così Roberto ha attirato l’attenzione degli agenti che, dopo essersi affiancati al veicolo, lo hanno immediatamente scortato fino in ospedale dove, dopo pochi minuti, Valeria ha dato alla luce il suo secondogenito”.

Lo scorso sabato gli operatori che hanno seguito con gioia il lieto evento si sono precipitati a casa di Roberto e Valeria per salutare la coppia, il nuovo arrivato e la sua sorellina Eleonora. Veri e propri angeli in divisa che hanno reso possibile l’arrivo tempestivo dei genitori in ospedale, consentendo al nascituro di venire alla luce sano e salvo, mostrando il proprio affetto alla famiglia anche a distanza di settimane.