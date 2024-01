ULTIM’ORA. Terremoto di magnitudo 3.8 in Campania: avvertito anche a Napoli

Trema la terra in Campania: i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto avvenuta questa mattina, 28 gennaio 2024, alle ore 10:23 con epicentro a Ricigliano, in provincia di Salerno, avvertita anche in alcune zone di Napoli.

Terremoto in Campania, epicentro a Ricigliano: avvertito a Napoli

Il sisma, di magnitudo 3.8, ad una profondità di 6 km, è avvenuto a Ricigliano, al confine con la Basilicata. Le informazioni provvisorie diffuse dall’INGV, infatti, collocavano l’epicentro a Potenza ma dai dati rivisti è emerso un quadro più chiaro. L’evento sismico si sarebbe originato, dunque, dal Salernitano facendosi sentire chiaramente anche nelle zone circostanti.

Alcuni cittadini, intervenuti sotto al post diffuso sui social dall’INGV, hanno raccontato di aver avvertito la scossa in maniera anche abbastanza forte sia a Salerno che a Potenza. In molti avrebbero avvertito il sisma anche a Napoli, seppur in maniera molto lieve, soprattutto dai piani alti.

Soltanto due giorni fa il Napoletano era stato colpito da un lieve movimento della terra, partito dal Golfo di Pozzuoli. Un altro terremoto avvenuto nell’area dei Campi Flegrei, di magnitudo 1.9, che si lega al normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

Nelle ultime settimane, infatti, dopo un periodo di stop, si registrano ulteriori scosse, tutte di entità lieve, che a detta degli esperti, tuttavia, sono del tutto normali. Al momento le attività di monitoraggio continue sembrano escludere quel rischio di esclusione che nei mesi scorsi ha terrorizzato i residenti del territorio flegreo. La situazione è costantemente sotto osservazione e attualmente non rivela alcun imminente pericolo.