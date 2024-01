ULTIM’ORA. È morta Sandra Milo, attrice e musa di Fellini: aveva 90 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano: questa mattina è morta Sandra Milo, una delle attrici e conduttrici televisive più popolari.

Morta Sandra Milo: aveva 90 anni

Sandra Milo si è spenta questa mattina all’interno della sua abitazione, circondata dall’affetto dei suoi cari, proprio come era nelle sue volontà. A dare notizia della sua dipartita sono stati proprio i familiari. Tra meno di due mesi avrebbe compiuto 91 anni.

Lo scorso 11 marzo, in occasione del suo 90esimo compleanno, sui social aveva scritto: “Nella smorfia napoletana il numero 90 rappresenta la paura ma a me non incute nessun terrore Anzi sono strafelice di essere arrivata in discreta forma fisica e con la mente lucida a questo traguardo e, a Dio piacendo, spero di diventare una centenaria come ve ne sono tanti in Italia”.

Tra le sue ultime partecipazioni televisive c’è stato il programma Quelle Brave Ragazze, su Sky Uno. Sandra Milo anche per la seconda stagione del programma ha assunto il ruolo di protagonista insieme alle sue due compagne di viaggio, Mara Maionchi e Marisa Laurito.

Chi è Sandra Milo

Pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, Sandra Milo nacque a Tunisi, da padre siciliano e madre toscana, l’11 marzo 1933 ed è stata una attrice, conduttrice e affermato personaggio televisivo in Italia. Con la partecipazione a film come Il generale Della Rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e, soprattutto, 8½, premiato con l’Oscar, è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta e fu musa del regista Federico Fellini.

Nel corso della sua carriera ha recitato anche al fianco di Totò, Eduardo e Peppino De Filippo, Ugo Tognazzi, Aldo Fabrizi e altri. Cruciale fu l’incontro con Federico Fellini che contribuì alla sua maturazione artistica: era lui a chiamarla “Sandrocchia” in maniera affettuosa. Negli ultimi anni ha preso parte a diversi salotti televisivi, da La Vita in Diretta a Io e Te.