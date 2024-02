Fabio è scomparso, la moglie: “Ti prego, torna da me e i bimbi. Vogliono il loro papà”

È stato avvistato per l’ultima volta a Fisciano, in provincia di Salerno, Fabio Pironti, il 43enne scomparso dallo scorso 30 gennaio facendo perdere le sue tracce. A diffondere il disperato appello sul web è stata la moglie che non ha sue notizie da quasi 3 giorni.

Fabio Pironti scomparso a Fisciano, la moglie: “Aiutatemi”

“Vi prego aiutatemi a trovare mio marito Fabio Pironti. L’ultima volta che è stato sentito si dirigeva verso Soccorso, frazione di Fisciano. Quando è uscito indossava un parka verde, pantaloni verdi, maglia felpata blu con scritta edilizia 85, scarpe antinfortunistiche, cappello nero. Alto 183 cm, peso 75 kg, occhi azzurri e capelli castano chiaro” – è l’annuncio di Lela, diventato virale sul web.

“Ti prego, torna a casa da me e i bambini, facci sapere che stai bene. Ti stiamo cercando ovunque, i bambini chiedono di te, vogliono il loro papà. Sono a pezzi, mille domande, nessuna risposta. Non so darmene. Non è da te. Lunghe lacrime scorrono sul mio viso, ti cerco in ogni dove, voglio solo risvegliarmi tra le tue braccia e dire che è solo un incubo” – ha scritto la donna nei successivi post.

Il suo grido disperato di aiuto è stato condiviso anche dal sindaco Antonio Somma e sui canali social ufficiali del Comune di Fisciano. Per informazioni, segnalazioni ed eventuali avvistamenti si prega di rivolgersi a Pronto Penelope (3396514799, anche whatsapp) o al pubblico soccorso (112).

“Sono già due giorni che non rientri, due giorni che non chiudo occhio aspettando una tua chiamata, un messaggio, un qualcosa che mi faccia capire che sta succedendo, capire dove ti trovi, se stai bene. Non è da te. Quest’ansia che cresce mi sta uccidendo. Continuo a chiamarti, quel numero non dà segni. Mi manchi, ci manchi, Ti prego amore torna a casa. I tuoi cochi, come li chiami tu, i tuoi amori aspettano papi, chiedono continuamente di te, torna da noi” – è l’ultimo post della moglie.