Tragedia a Napoli, si schianta contro un palo della luce: Andrea muore a 17 anni

Tragico incidente in scooter nella serata di ieri a Napoli, nel quartiere di Chiaiano: a perdere la vita è stato Andrea Mellone, un ragazzo di Marano morto a soli 17 anni. Una grave e prematura perdita che ha sconvolto l’intera comunità.

Incidente a Chiaiano, morto Andrea: un ragazzo di 17 anni

Stando alle prime ricostruzioni effettuate, rese note da Il Mattino, il giovane era a bordo del suo scooter quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, si sarebbe schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Inutile si sarebbe rivelato l’intervento dei soccorsi e la corsa verso il vicino ospedale Cardarelli: il cuore di Andrea avrebbe smesso di battere per le gravi ferite riportate a seguito dello schianto.

Il sinistro sarebbe avvenuto sulla strada che da Santa Maria a Cubito conduce verso via Nuova Toscanella. Molto conosciuto in città, Andrea era figlio di un noto bancario di Marano. Proprio al suo papà sono rivolti diversi messaggi di cordoglio apparsi in queste ultime ore sui social.

“Mi stringo con profondo cordoglio al dolore del mio amico Gennaro e tutta la famiglia per la perdita del suo Andrea, perso a soli 17 anni. Lacrime. Buon viaggio angelo bello“ – si legge in un post. Un altro utente scrive: “Non lo accetto, come si può finire una vita a soli 17 anni per un motorino. No, non lo accetto. Andrea ma che hai combinato, bello come il sole, un ragazzo d’oro. Ti ho visto crescere, eri piccolissimo, e adesso? Eri un angelo sulla terra, adesso sei un vero angelo. Buon viaggio guagliò”.

Rivolgendosi al padre della vittima conclude: “Siamo tutti affranti, sconvolti, traumatizzati, distrutti da questa tragica perdita. Ti siamo strettamente vicini nel dolore”.