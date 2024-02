Investito da un tram, è morto Pietro Fioriniello: chef napoletano di successo

È morto Pietro Fioriniello, cuoco napoletano che si era trasferito a Goteborg, in Svezia, e divenuto celebre per la sua partecipazione ad un importante programma della tv svedese (Fosta Dejeten): si sarebbe spento a seguito di un tragico incidente avvenuto nella serata di sabato 3 febbraio, quando un tram lo avrebbe travolto in pieno.

Morto Pietro Fioriniello: il cuoco napoletano investito dal tram

Chef di successo che ha portato le prelibatezze della tradizione napoletana ed italiana all’estero, titolare di un ristorante di alta cucina e autore di diversi libri, Fioriniello è deceduto all’età di 60 anni, dopo esser stato investito da un tram mentre passeggiava per il centro di Goteborg.

“Chef una volta, chef per sempre. Con grande tristezza comunichiamo che il nostro capo, padre, marito, nonno, napoletano e imprenditore Pietro Fioriniello è morto tragicamente in un incidente il 3 febbraio 2024. Si lascia alle spalle una tristezza incredibile con la sua grande famiglia. Non abbiamo parole, ma come diceva lui ‘la vita è bella’” – è la nota diffusa sui social del suo ristorante, La Cucina Italiana.

In tanti hanno diffuso sui social messaggi di dolore e di cordoglio per la famiglia. In uno di questi si legge: “Non riesco ancora a farmene una ragione, mi mancherai amico mio. Rimpiango amaramente di non averti incontrato l’ultima volta che sei ritornato qui nella tua terra. Ma ci ritroveremo vecchio mio. Per me rappresentavi l’orgoglio di un giovane capace di realizzarsi con successo, un ragazzo in gamba. Riposa in pace”.

“La mia cucina è un’entusiasmante combinazione di piatti provenienti da tutta Italia. Dalle grandi città ai piccoli borghi dimenticati, tutte le mie portate sono classici italiani originali a cui ho dato il mio tocco” – con queste parole, riportate sul sito web ufficiale del locale, lo chef Fioriniello descriveva la sua cucina.