Geolier: “Mi hanno creato i napoletani. Con me vince Napoli, solo questo mi importa”

Questa sera al Festival di Sanremo si esibirà per la prima volta Geolier, il celebre rapper partenopeo che non ha mai nascosto di voler portare sul palco dell’Ariston l’orgoglio di essere napoletano: non è un caso che proprio ieri, in occasione del Green Carpet, ha deciso di sfilare indossando la maglia azzurra, strappando un fiero sorriso ai suoi concittadini.

Geolier a Sanremo: “Vincono Napoli e i napoletani”

“Napule pe tte, tu pe Napule. Comunque vada grazie a te vincono Napoli e la sua gente” – si legge in una dedica diffusa dall’artista stesso, a poche ore dal debutto su uno dei più prestigiosi palchi d’Italia. Di qui la sua risposta: “Il resto non mi importa” a sottolineare la volontà di rappresentare la sua città, la sua lingua e il suo popolo.

“Mi sento una bandiera per la mia città. Ho la fortuna di cantare in napoletano e quindi posso fare qualsiasi cosa. Porterò sempre il napoletano, per adesso non riesco proprio a cantare in italiano, è il mio mondo. Per me essere a Sanremo è già una vittoria. Adesso può succedere di tutto, quello che dovevo fare l’ho fatto. Sento la responsabilità di portare sul palco la mia città” – ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a Rolling Stones Italia.

“Napoli ha sempre seminato, adesso stiamo raccogliendo i frutti. Sembrava che qualcuno non se ne fosse accorto. Noi siamo un sacco, dietro di me ci sono tante famiglie. Quando vinco vinciamo tutti, quando cado cadiamo tutti. A Napoli mi trattano come una persona di famiglia. Troisi diceva che i napoletani si sentono proprietari di quello che esce da Napoli e io, quando ci parlo, lo sento che mi hanno creato loro, quindi c’è un rapporto di gratitudine” – ha continuato.

“Io respiro perché sono a Napoli, se vado via finisce la mia artisticità. Mi faccio ispirare da tutto, dalle cose belle a quelle meno belle. Stiamo cercando di creare le condizioni anche per altri di rimanere. A me piace questo amore dei napoletani” – ha concluso. Nel corso delle prove, avvicinato dalle telecamere della Rai, aveva inoltre dichiarato: “La carica prima di salire sul palco sarà pensare a Napoli“.