Chi è la 23enne campana BigMama: “Ho avuto un tumore ma oggi sono a Sanremo”

Tra gli artisti campani che hanno preso parte al Festival di Sanremo c’è BigMama, la rapper di 23 anni originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino, segnata da una difficile vissuto. Nonostante la sua giovane età ha dovuto fare i conti con violenze, gravi forme di bullismo e ha sconfitto un tumore.

Chi è BigMama, la rapper campana a Sanremo

Nel suo voluminoso abito nero, Marianna Mammone, in arte BigMama, ha raggiunto il prestigioso palco dell’Ariston, quello che aveva già conosciuto lo scorso anno: era stata Elodie ad invitarla per dare vita ad uno scatenato duetto. Quest’anno la rapper gareggia, invece, tra i big della kermesse con la canzone La rabbia non ti basta.

Subito dopo l’esibizione, raggiunta da Amadeus, con l’emozione sul volto, ha dichiarato: “Voglio dedicare questo brano a mia mamma e mio papà”. Ha poi ricevuto i fiori di Sanremo dalle mani del conduttore e direttore artistico e, salutando il pubblico, ha lasciato il palco.

Per lei Sanremo rappresenta una vera e propria “rivincita” per tutti gli ostacoli che, a soli 23 anni, la vita le ha posto davanti. Vittima di bullismo a soli 13 anni per il suo aspetto fisico, violentata a 16 anni, ha scoperto di essere affetta da tumore quando aveva appena 20 anni.

“Senza la chemio sarei morta. Ho fatto dodici cicli. Mettevo la parrucca e cantavo senza che nessuno si accorgesse di nulla. Ora sto bene, le analisi sono perfette. E’ stata dura ma oggi sono sul palco dell’Ariston“ – ha detto in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

“Ho scritto il mio primo brano a 13 anni dopo che alcuni ragazzini mi hanno tirato delle pietre addosso per il mio aspetto fisico. Nella musica mi piace mettere messaggi forti. Il senso di questa canzone è quello di non avere paura di credere in sé stessi, di non farsi condizionare da quello che pensano gli altri ma è anche un modo per scusarsi con la mia bambina. Se ti dicono che non puoi cantare perché sei grassa, donna, perché vieni da un paesino, fregatene“.