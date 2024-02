Chi è Ruggiero, il nonno più amato d’Italia che ha aperto il Festival: è del Sud e ha 83 anni

La seconda serata del Festival di Sanremo è stata inaugurata da Ruggiero Del Vecchio, conosciuto anche come “il nonno di Viva Rai 2”. Dopo un divertente siparietto con Amadeus, è stato Fiorello ad annunciarlo e il suo arrivo sul palco dell’Ariston ha sorpreso tutti.

Chi è Ruggiero Del Vecchio: ha aperto la seconda serata di Sanremo

“Signori e signore, benvenuti al Festival di Sanremo” – ha detto Ruggiero. Di qui la presentazione di Fiorello: “Lui è Ruggiero, il nonno più amato d’Italia, il nonno di Viva Rai 2”. Il simpatico pensionato è, infatti, diventato una presenza fissa nel programma mattutino condotto dallo showman siciliano.

Originario di Margherita di Savoia, in provincia di Andra-Barletta-Trani (Puglia), Ruggiero ha 83 anni. Per anni ha svolto la professione di sarto: ha iniziato a lavorare quando aveva soli 13 anni. Grande la sua passione per la musica. Lo stesso Amadeus, infatti, ha annunciato: “Lui conosce tutte le canzoni, anche quelle moderne”.

Nel corso di una vecchia intervista rilasciata a Il Corriere della Sera aveva dichiarato: “Il mio lavoro mi ha dato molte soddisfazioni, mi ha permesso di comprarmi un negozio e un appartamento. Lavoravo dalle cinque alle dieci di sera, poi è venuta a mancare mia moglie, ci sono stati dei problemi e l’ho chiusa”.

Quanto al suo ruolo in televisione aveva raccontato: “Mi diverto, ogni mattina metto la sveglia alle quattro, faccio mezz’ora di macchina e arrivo in via Asiago. Poi sono a disposizione, se hanno bisogno di me ci sono. Si improvvisa. Tutto è successo perché ho conosciuto Rosario (Fiorello, ndr), altrimenti Ruggiero stava lì con i suoi sogni nel cassetto”.