“Non sono incinta”: perché Annalisa non scende le scale al Festival di Sanremo

Annalisa è tornata ad esibirsi sul palco dell’Ariston di Sanremo con la canzone Sinceramente: anche stavolta non ha raggiunto il palco scendendo le famose scale del teatro ma proprio a seguito delle indiscrezioni circolate ieri, su una presunta gravidanza, ha deciso di spiegare il reale motivo della sua mancata discesa.

Perché Annalisa non scende le scale di Sanremo: il motivo

“Incinta? Addirittura? No, non sono incinta. Quando sarò incinta sarò io a dirlo ovviamente” – ha detto l’artista in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, mettendo a tacere le voci circolate sul suo mancato ingresso dalle scale per una presunta gravidanza.

La cantante ha colto l’occasione per svelare il vero motivo del suo arrivo inatteso arrivo sul palco: “Non ho fatto i gradini perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale. Ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un’esperienza bellissima, neanche bruttissima, perché poteva andare anche peggio, però mi è venuta un po’ di paura”.

“Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice” – ha concluso. Del resto nessuna gravidanza, soprattutto allo stadio iniziale, avrebbe precluso all’artista di scendere dalle scale.