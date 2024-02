John Travolta al Festival di Sanremo: balla la tarantella insieme a Fiorello

Protagonista di un divertente siparietto con Amadeus e Fiorello, John Travolta ha preso parte alla seconda serata del Festival di Sanremo come ospite internazionale d’eccezione.

John Travolta balla la tarantella al Festival di Sanremo

Chiamato sul palco dell’Ariston dalla co-conduttrice Giorgia, il celebre attore americano, raggiunto da Amadeus ha dichiarato di conoscere molto bene il Festival. “In America non si parla di altro” – ha detto sorridendo, lasciandosi poi travolgere dalla musica insieme al conduttore artistico.

Dopo essersi cimentato in alcuni dei balli che hanno fatto la storia della sua carriera, da Grease a Pulp Fiction, Travolta, accompagnato dal conduttore, ha raggiunto Fiorello all’esterno del teatro proseguendo la sua performance di danza. Insieme allo showman siciliano ha ballato anche la tarantella, la tipica danza partenopea e meridionale, divertendo il pubblico.

Prima di lui a prendere parte alla kermesse canora più importante d’Italia nelle vesti di ospite è stato il pianista Giovanni Allevi. Si è esibito per la prima volta davanti alla platea dell’Ariston dopo la scoperta della malattia che gli è stata diagnosticata. Ha raccontato, visibilmente commosso, come ha vissuto gli ultimi due anni della sua vita raggiungendo poi il pianoforte per suonare Tomorrow, un brano che simboleggia la rinascita, la speranza di un domani migliore per tutti i “guerrieri” che, come lui, stanno lottando contro la malattia del secolo.