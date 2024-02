Meraviglia a Bacoli: c’è il primo Museo Virtuale del Parco Sommerso più grande al mondo

Domenica 18 febbraio sarà inaugurato a Bacoli il primo Museo Virtuale del Parco Archeologico Sommerso di Baia che sorgerà all’interno dell’ex stazione, proprio accanto all’ingresso delle Terme. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

A Bacoli il Museo Virtuale del Parco Sommerso di Baia

“È dentro l’ex stazione! Bacoli avrà il primo Museo Virtuale in Italia del Parco Archeologico Sommerso più grande al mondo. Quello di Baia, la città romana in fondo al nostro mare. La si potrà ammirare, nei suoi fasti imperiali, comodamente seduti in poltrona. Con un visore, in piazza. Alla scoperta della città sommersa, in 3D. Tra il Tempio di Diana ed il porto. La inaugureremo domenica 18 febbraio, ore 17, con tante autorità, tanti cittadini” – si legge nella nota diffusa dal primo cittadino via social.

“Abbiamo recuperato l’ex biglietteria della stazione Cumana, da troppi anni abbandonata. Era un luogo anonimo, perduto e la stiamo trasformando in un piccolo museo, grazie alla sinergia tra il pubblico e il privato. Un progetto di partenariato, utile alla valorizzazione del nostro patrimonio archeologico, Comune di Baia e Baia Experience. Sorgerà proprio accanto l’ingresso delle Terme di Baia, subito dopo l’ex tunnel su cui passava il treno”.

Un’altra meraviglia da esplorare sfruttando le potenzialità del digitale che consentirà ai visitatori di “viaggiare” nell’antichità, andando alla scoperta del ricco patrimonio culturale che caratterizza l’area flegrea del gioiello partenopeo che si nasconde sotto il livello del mare.

“Verrà una piacevole passeggiata che collegherà questo spazio con la nuova stazione. Sbloccati i lavori, dopo decenni, sarà pronta entro la fine di questo anno la nuova stazione di Baia. La prima stazione archeologica della Cumana. Meraviglia. Ci vediamo domenica. Prima il taglio del nastro, poi tanta bella musica così diamo ancora più bellezza all’ingresso del nostro paese. Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino, Lello Di Francia e Nicola Lombardo. Insieme è più bello, un passo alla volta” – ha concluso.