Chi è Ludovico Di Martino, il regista di Mare Fuori 5: di origini campane, ha 31 anni

È ormai definitivo l’addio di Ivan Silvestrini alla serie napoletana dei record: Mare Fuori 5 vedrà Ludovico Di Martino dietro la macchina da presa, il nuovo regista già annunciato che sarà sul set a partire da questa estate, quando partiranno le riprese.

Chi è Ludovico Di Martino: il nuovo regista di Mare Fuori 5

Nato a Roma il 18 maggio 1992, Ludovico Di Martino è un regista e sceneggiatore italiano che conta diversi contenuti di successo sia sul fronte del cinema che della televisione, oltre all’ambito dei cortometraggi. Il suo film d’esordio, intitolato Il nostro ultimo, è stato presentato nel 2015 all’Arcipelago Film Festival e ha partecipato a diversi festival internazionali tra cui lo Starring Europe di Los Angeles.

Nel 2019 ha scritto e diretto la terza stagione di Skam Italia, nel 2020 il film d’azione La Belva e nel 2022 il film I viaggiatori. Ora si appresta a prendere in mano le redini di una delle serie più seguite in assoluto sul piccolo schermo, firmando la regia della quinta stagione di Mare Fuori.

Romano come il suo “predecessore” Ivan Silvestrini, Di Martino ha però origini campane: entrambi i suoi genitori sono, infatti, nativi di Atrani, gioiello della Costiera Amalfitana. Il suo arrivo presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Mare Fuori non è casuale: proprio in Skam, infatti, ha già raccontato le problematiche tipiche dell’adolescenza utilizzando un linguaggio capace di attirare l’attenzione delle giovani generazioni.

Intanto Silvestrini ha congedato i fans della serie con una lunga lettera d’addio, motivando la sua scelta di interrompere qui il suo viaggio. Le riprese di Mare Fuori 5 avranno inizio questa estate, con la guida del nuovo regista, e le nuove puntate dovrebbero essere lanciate tra gennaio e febbraio del 2025.