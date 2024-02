Mare Fuori 5, quando uscirà la nuova stagione. Novità sul cast: i personaggi che non ci saranno più

Mare Fuori 5 si farà così come sarà registrata anche la sesta stagione della serie TV che è diventata un cult dopo l’approdo su Netflix. Le puntate di Mare Fuori 4 sono disponibili tutte integralmente su Rai Play, episodi che sono stati letteralmente divorati dai fan, i quali saranno certamente contenti di sapere la fiction è stata rinnovata per almeno altre due stagioni.

Quando uscirà Mare Fuori 5

L’uscita di Mare Fuori 5 è prevista per il mese di febbraio 2025. La stagione sarà composta da 12 episodi che avranno così il compito di introdurre Mare Fuori 6, la quale sarà presumibilmente l’ultima stagione della fortunata serie. Chiaramente al momento si tratta di informazioni ufficiose, linee guida temporali che saranno confermate o smentite nei prossimi mesi, mancando un anno alla presunta data di messa in onda.

Quali personaggi non ci saranno in Mare Fuori 5: rinnovamento del cast

Nel frattempo anche il cast vedrà un rinnovamento con l’uscita di alcuni personaggi chiave di Mare Fuori. Nella quinta stagione saranno diversi i personaggi che non vedremo più, e che saranno rimpiazzati da altri attori in veste di nuovi personaggi che entreranno a far parte della storia.

Sicuramente non vedremo più Raiz nei panni di Salvatore Ricci, il boss che è morto per mano di Edoardo Conte (Matteo Paolillo), anch’egli probabile assente nelle prossime stagioni poiché la trama lascia intendere una sua probabile morte nella cripta di Ciro Ricci interpretato da Giacomo Giorgio. Anche quest’ultimo non ci sarà più: aveva continuato ad essere protagonista – nonostante il decesso – grazie a dei flashback, ma la sua storia si è molto probabilmente esaurita.

Non ci sarà più, con buona probabilità, neanche Carmine Di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo, che si è allontanato da Napoli per cercare fortuna altrove. Chissà, tuttavia, se i fili intrecciati dagli autori di Mare Fuori non lo riportino in città. Da conoscere anche il destino di Crazy J., quella Clara Soccini fresca di partecipazione a Sanremo 2024, che in Mare Fuori potrebbe scomparire dall’obiettivo delle telecamere dopo il trasferimento in un carcere per adulti.