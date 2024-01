Mare Fuori 4, l’attesa è finita: quando vedere le puntate su Rai 2 e Rai Play

Mare Fuori 4, data e quando le puntate su Rai Play

Mare Fuori sta per tornare con i nuovi episodi della stagione 4: stando alle ultime indiscrezioni le puntate della celebre fiction partenopea saranno trasmesse su Rai 2 a partire dal 14 febbraio 2024 ma sarà possibile vederle in anteprima su Rai Play già prima di quella data.

Mare Fuori 4: data e quando escono gli episodi su Rai Play

L’attesa è quasi finita: finalmente gli appassionati della serie da record napoletana scopriranno il destino dei ragazzi dell’istituto penitenziario minorile e in particolare quello di Carmine ‘o piecuro (Massimiliano Caiazzo) e Rosa Ricci (Maria Esposito) che nell’ultima scena si ritrovano a fare i conti con la furia di don Salvatore (Raiz) che pone la figlia dinanzi ad una difficile scelta. Rosa, con una pistola tra le mani, dovrà scegliere se premere il grilletto contro suo padre o l’uomo che ama.

Anche quest’anno la Rai manderà in onda in prima serata gli episodi della serie subito dopo il Festival di Sanremo, che si svolgerà da martedì 6 a sabato 10 febbraio. La data da cerchiare è quella del 14 febbraio ma gli episodi saranno disponibili in anteprima sul web alcune settimane prima.

Dopo il successo dell’esperimento della scorsa stagione, infatti, anche Mare Fuori 4 sarà lanciata in anticipo sulla piattaforma Rai Play. Gli episodi, 12 in totale, potrebbero essere caricati tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, in due momenti. Su Rai 2 andranno in onda ogni mercoledì fino al 20 marzo.

Confermata la presenza nel cast di Maria Esposito (Rosa), Massimiliano Caiazzo (Carmine), Danilo Cuomo (Cardiotrap), Artem (Pino), Matteo Paolillo (Edoardo Conte) e Kyshan Wilson (Kubra). Ci sarà anche Carmine Recano (il comandante Massimo) mentre a lasciare definitivamente la serie è stata Carolina Crescentini (la direttrice Paola Vinci). Potrebbero non tornare anche Nicolas Maupas (Filippo ‘o chiattillo) e Valentina Romani (Naditza). Tra le new entry c’è Antonia Truppo che interpreterà il ruolo di Maria Ricci, mamma di Rosa.