Mare Fuori 4, Antonia Truppo sarà la madre di Rosa Ricci: chi è Maria Ricci

In Mare Fuori 4 Antonia Truppo interpreterà il ruolo di Maria Ricci, la madre di Rosa Ricci, personaggio a sua volta rappresentato dalla giovane attrice Maria Esposito. Con molta probabilità Maria Ricci comparirà nella serie TV nel corso di alcuni flashback: la mamma di Rosa e Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio, infatti dovrebbe essere morta qualche anno prima del tempo in cui si svolge la narrazione, a meno di clamorose sorprese.

Mare Fuori 4: Antonia Truppo sarà Maria Ricci, la madre di Rosa Ricci

Antonia Truppo è dunque una delle new entry di Mare Fuori, insieme a Tea Falco nel ruolo probabilmente di Loredana Di Meo, la madre di Cucciolo e Micciarella. Antonia Truppo è un’attrice di notevole spessore che nella propria carriera ha lavorato tantissimo a teatro, oltre ad apparire in televisione e al cinema in serie TV e film molto apprezzati sia dal pubblico che dalla critica.

Chi è Antonia Truppo

Nata a Napoli nel 1977, Antonia Truppo nel 2005 è stata protagonista della serie televisiva La Squadra con cui si è fatta conoscere dal grande pubblico. Da allora ha partecipato a numerose pellicole e serie televisive. Tra le ultime serie televisive interpretate: Il commissario De Luca (2008), Per amore del mio popolo (2014). Tra gli ultimi film: Il clan dei camorristi (2013), Lo chiamavano Jeeg Robot (2015, David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel 2016), Indivisibili (2016, David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel 2017), Omicidio all’italiana (2017), Gli sdraiati (2017), Copperman (2019), 7 ore per farti innamorare (2020).

Mare Fuori 4 in televisione nel 2024

A maggio sono ufficialmente partite le riprese di Mare Fuori 4, che tornerà in televisione il prossimo inverno, nei primi mesi quindi del 2024. Le prime due puntate saranno presentate in anteprima al Rome Film Fest che si terrà il prossimo 28 ottobre. L’ultima scena della terza stagione si è conclusa con Rosa e Carmine (Massimiliano Caiazzo), sorpresi da don Salvatore Ricci (Raiz) che mette la figlia dinanzi ad una dura scelta. L’episodio si conclude con uno sparo finale: non si sa se qualcuno sia rimasto ferito o addirittura morto. Tra le certezze vi è la presenza di Ciro nella quarta stagione, ma non al momento della narrazione, bensì nei ricordi di chi lo ha vissuto.