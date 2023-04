Mare Fuori, Giacomo Giorgio: “Ciro ci sarà nella quarta stagione, ve lo assicuro”

Ciro Ricci ci sarà in Mare Fuori 4 e a confermarlo è proprio l’attore che lo interpreta, il napoletano Giacomo Giorgio: morto ammazzato nel corso delle prime stagione, ma con qualcuno che lo crede ancora vivo, il personaggio simbolo dell’efferato clan della serie sarà presente anche nei nuovi episodi.

Ciro Ricci ci sarà in Mare Fuori 4: parla Giacomo Giorgio

Già sul finire della terza stagione si vociferava di un suo possibile ritorno nel finale, a causa di una foto circolata, in realtà smentito fin da subito dall’ideatrice della fiction. Pare, invece, confermato il ritorno di Ciro nella quarta stagione ma ciò non vuol dire che non sia realmente morto.

“Ciro ci sarà in Mare Fuori 4. Questo è certo, lo posso assicurare” – ha rivelato Giacomo Giorgio nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno. Un’affermazione che, tuttavia, lascia ugualmente aperto il dibattito sulla presunta morte inscenata e il reale decesso del personaggio.

Non è chiaro, infatti, se Ciro possa ritornare da “vivo” o attraverso dei flashback e, dunque, rivivere soltanto mediante scene passate. A proposito dello scatto che ritrae il suo personaggio alla Piscina Mirabilis, location del finale della terza serie dove parte il misterioso sparo, Giorgio si è limitato a dire: “Quella foto non doveva uscire ma di certo non posso negare che nello scatto ci sono io. Però non posso spiegare nulla di più“.

Simili anticipazioni sono state fornite anche via social dal regista di Mare Fuori, Ivan Silvestrini. Qualche settimana fa alla domanda “Ciro ritorna?” avanzata da un utente su Instagram, Silvestrini ha risposto: “Finora è tornato”. Poco prima, durante un’intervista rilasciata al programma Say Waad? su Radio Deejay, aveva rivelato: “Il suo ritorno nella quarta stagione è una tesi interessante. Io sono il primo che amerei lavorare con Giacomo ma questo è ancora presto per dirlo. Non so se potrà accadere realmente, in teoria è morto. Diciamo che nessuno ha mai visto il suo funerale“.

Anticipazioni positive per gli appassionati della fiction che potrebbero rivedere il loro beniamino nei panni del giovane Ricci. Intanto Giacomo Giorgio sarà protagonista di altri due importanti contenuti televisivi: Per Elisa e Noi Siamo Leggenda.