In TV la nuova serie Per Elisa, nel cast due volti noti di Mare Fuori: chi sono e trama

Andrà in onda su Rai 1 la nuova serie televisiva Per Elisa per la regia di Marco Pontecorvo che vedrà il ritorno sul piccolo schermo di alcuni attori napoletani, già noti soprattutto per la fiction Mare Fuori, come Giacomo Giorgio.

Sulla Rai la nuova serie Per Elisa: tra gli attori anche Giacomo Giorgio

La serie, realizzata dalla società italiana Fast Film e l’inglese Cosmopolitan Pictures, in collaborazione con Rai Fiction e il patrocinio del Comune di Potenza (dove si sono svolte le riprese), sarà trasmessa prossimamente su Rai 1, in tre serate, e nel resto del mondo tramite ITV Studios.

Ispirata al libro Blood on the altar, che tradotto è Sangue sull’altare, del giornalista Tobias Jones la fiction riprende due vicende realmente accadute, connesse tra loro, nonché due degli omicidi più sconvolgenti degli ultimi tempi: quelli di Elisa Claps ed Heather Barnett per mano di Danilo Restivo.

Da un lato, dunque, l’agonia della famiglia Claps alla ricerca disperata di Elisa che sarà ritrovata priva di vita nel sottotetto della chiesa dove era stata vista l’ultima volta a 17 anni dalla scomparsa. Dall’altro la morte di Heather, madre single di due adolescenti, che viene trovata riversa a terra sul pavimento di casa, in una pozza di sangue.

Soltanto dopo anni l’assassino fu individuato e condannato: si tratta di Danilo Restivo, l’uomo che aveva appuntamento con Elisa davanti alla chiesa il giorno della scomparsa e vicino di casa di Heather. I due delitti furono così collegati grazie anche al prezioso contributo di Guido Claps, fratello maggiore di Elisa.

Un doppio dramma che sarà raccontato attraverso puntate fatte di sofferenza, ingiustizia e incredulità. Oltre a Giacomo Giorgio, l’attore napoletano che interpreta Ciro Ricci in Mare Fuori, ci sarà anche un altro volto noto dell’IPM partenopeo: si tratta di Vincenzo Ferrera (Beppe).

In Per Elisa, Giorgio vestirà i panni di Luciano Claps e Ferrera qulli di Antonio Claps. A loro si affiancheranno Gianmarco Saurino (Gildo Claps), Rosa Diletta Rossi (Irene), Vincent Riotta (Phil James), Anna Ferruzzo (Filomena Claps), Giulio Della Monica (Danilo Restivo), Carlo De Ruggieri (Don Marcello), Antonio Petrocelli (Don Mimì), Beniamino Marcone (Eufemia), Claudio Corinaldesi (Marinelli), Ludovica Ciaschetti (Elisa Claps), Francesco Acquaroli (Maurizio Restivo) e Bianca Nappi (Genovesi).