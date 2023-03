Attori di Mare Fuori protagonisti di Noi Siamo Leggenda: chi sono e di cosa parla la serie

Alcuni attori del cast di Mare Fuori tornano protagonisti in televisione con una nuova serie intitolata Noi siamo leggenda diretta da Carmine Elia, regista della prima serie della fiction partenopea di successo che ha appassionato i telespettatori con le vicende dei giovani detenuti dell’Istituto Penitenziario Minorile napoletano.

Gli attori di Mare Fuori nella nuova serie Noi siamo leggenda

Il trailer ufficiale è stato trasmesso su Rai 2, subito dopo il gran finale della terza stagione di Mare Fuori. Nulla ancora è stato reso noto sulla trama ma, stando alle immagini, pare si tratti di una storia incentrata sulle vite e le difficoltà dell’età adolescenziale e giovanile.

Quanto alla messa in onda, gli episodi dovrebbero essere disponibili sulla Rai già a partire dal prossimo autunno. Tra i volti noti di Mare Fuori che prenderanno parte alla fiction ci sono sicuramente Nicolas Maupas (Filippo ‘o chiattillo in Mare Fuori), Valentina Romani (Naditza) e Giacomo Giorgio (Ciro Ricci). Nel cast dovrebbe esserci anche Domenico Cuomo che in Mare Fuori interpreta Cardiotrap.

Una bella sorpresa per gli amanti della serie dopo un finale di stagione che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. La scena conclusiva vede Rosa Ricci impugnare un’arma, messa alle strette da suo padre, don Salvatore, che la obbliga a compiere una assurda scelta: salvare lui o Carmine Di Salvo, soprannominato ‘o piecuro (Massimiliano Caiazzo).

Quando la ragazza punta la pistola verso sé stessa, scegliendo di sacrificare la sua vita, i due cercano di fermarla ma a chiudere la scena è uno sparo finale che getta ombre sul futuro dei tre personaggi. Non si sa, infatti, né chi ha premuto il grilletto né se qualcuno è rimasto ferito o è addirittura morto.

Un mistero che sarà svelato soltanto con la messa in onda degli episodi di Mare Fuori 4. Al momento il regista, Ivan Silvestrini, ha confermato soltanto il ritorno di Maria Esposito. Le riprese dovrebbero partire il prossimo maggio e, considerando i tempi tecnici, saranno disponibili probabilmente solo a partire dal prossimo inverno.