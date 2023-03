Cresce già l’attesa per la nuova serie della Rai intitolata Noi siamo leggenda e che vede nel cast alcuni attori di Mare Fuori ma anche volti noti di altre serie televisive di successo, come la fiction napoletana Mina Settembre e Sopravvissuti. La regia è affidata a Carmine Elia, alla guida anche della prima stagione di Mare Fuori.

Nuova serie Noi siamo leggenda: gli attori

Il trailer della nuova serie è stato lanciato subito dopo il gran finale di stagione di Mare Fuori 3. Un vero e proprio regalo per gli appassionati della serie che potranno rivedere alcuni grandi protagonisti dell’Istituto Penitenziario Minorile napoletano cimentarsi in nuove vicende giovanili.

Nel cast di Noi siamo leggenda, infatti, ci saranno sicuramente Nicolas Maupas (Filippo ‘o chiattillo in Mare Fuori), Valentina Romani (Naditza) e Giacomo Giorgio (Ciro Ricci). Quest’ultimo è divenuto noto anche per la sua partecipazione in Sopravvissuti. Con loro, anche se non compare nella clip, dovrebbe esserci anche Domenico Cuomo (Cardiotrap).

Non solo le star di Mare Fuori: anche altri attori provenienti da ulteriori fiction di successo, faranno parte del gruppo, rendendosi protagonisti di nuove e avvincenti storie. C’è Antonia Liskova, l’attrice che interpreta la psicologa Giulia in Mina Settembre, altra serie napoletana che ha appassionato enormemente gli spettatori, con protagonista Serena Rossi.

Presente anche Marta Giovannozzi (conosciuta in Sopravvissuti), Beatrice Vendramin (che è Aurora in Non dirlo al mio capo) e Antonio Gerardi (Bang bang baby). Stando alle anticipazioni fornite da Cinguetterai è prevista la partecipazione di Lino Guanciale (protagonista de Il Commissario Ricciardi) e Milena Miconi.

Nulla è ancora stato reso noto sulla trama ma, stando alle immagini, pare si tratti di una storia incentrata sulle vita dei ragazzi e le difficoltà dell’età adolescenziale e giovanile. Quanto alla messa in onda, gli episodi dovrebbero essere disponibili già a partire dal prossimo autunno.