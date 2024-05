Tragedia sfiorata a Napoli. Un pizzaiolo di 49 anni è attualmente ricercato attivamente, con l’accusa di aver ferito un 25enne la sera di ieri, 16 maggio, in una pizzeria di viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta. Ha inflitto due colpi al petto al collega più giovane e quindi è fuggito: quando sono arrivati i poliziotti non c’era già più. Il giovane è stato curato al San Paolo e poi trasferito all’Ospedale del Mare, dove è stato operato d’urgenza e non è in pericolo di vita.

Tragedia sfiorata a Fuorigrotta, pizzaiolo accoltella il collega più giovane e poi scappa

Gli eventi che hanno portato alla violenza non sono ancora chiari, ma sembra che sia nata da una discussione sul lavoro tra i due intorno alle 21.30 di giovedì. Il giovane si è recato con mezzi propri al Pronto Soccorso dell’ospedale di Fuorigrotta. Due i colpi subiti: uno sotto le costole e l’altro sul lato sinistro. Dopo l’intervento chirurgico è stato trasferito all’ospedale di Ponticelli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Gli agenti di polizia del commissariato San Paolo sono arrivati in ospedale e poi si sono recati alla pizzeria alla ricerca del 49enne; tuttavia l’uomo era già fuggito ed è attualmente introvabile. Anche la Scientifica è intervenuta nel locale, dove ha rinvenuto il coltello utilizzato, appartenente a quelli utilizzati abitualmente nella cucina dove si è consumato il fatto.