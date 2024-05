Aurelio De Laurentiis spinge Kvaratskhelia via da Napoli. L’attaccante georgiano nel mirino delle critiche del patron durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, un segnale inviato proprio mentre è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto dove la società avrebbe offerto 3 milioni di euro l’anno, mentre l’entourage ed in particolare suo padre ne chiedono 5 più bonus.

De Laurentiis spinge Kvara via da Napoli

De Laurentiis ha affermato su Kvicha Kvaratskhelia: “Ha un contratto che scade nel 2027. Io sono serenissimo, poi voi ogni volta girate che il cacciavite in una ferita che avete aperto stimolate gli stessi procuratori che vi inciuciano nelle orecchie gli articoli per il loro tornaconto, che è non dare seguito al contratto. Io quando ho preso Kvara tutti dicevano ‘Ma chi è questo’. Come Cavani, mi volevano ammazzare perché avevo dato Quagliarella alla Juve”.

“Lui (Kvaratskhelia, ndr) fece lo stesso giorno 2 gol e divenne l’idolo di tutti. Dovete smetterla. Io non voglio che voi lavoriate per il Napoli, per carità, non siete miei dipendenti. Ma se continuate a fare un servizio cattivo… inasprendo anche la tifoseria. Sembra che noi non vogliamo pagarlo. L’abbiamo fatto esplodere noi, abbiamo avuto noi l’intuito. Dobbiamo essere sempre quelli che lo prendono in quel posto o deve essere una questione premiante di averli valorizzati e inseriti? I contratti vanno rispettati, ma voi li mettete sempre in discussione e parlate di 3, 4, 5 milioni”.

“Ora non bastano e ce ne vogliono 6 o 7. Si è incontrato poi… non è manco vero. Raccontate una tonnellate di cazzate. Non intervengo mai, potrei farlo ogni giorno sul sito ma ho rispetto per voi. Vi sarei grato se tra noi ci fosse una collaborazione. Volete le notizie da me, ma non ve le do perché le travisate. Ora mi fate assumere tutti gli allenatori e giocatori che volete, io che parlo a fare con voi?”.

“Il signor Kvaratskhelia dal 20 marzo al 20 novembre non ha segnato”

Parlando invece degli addii di Giuntoli e Spalletti, la considerazione è stata: “Parliamoci chiaro, il Napoli è crollato a marzo, altrimenti non perdi 4-0 col Milan. Il signor Kvara dal 20 marzo al 20 novembre mi pare non abbia segnato, mica posso giocare o allenare io”.