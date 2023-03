Mare Fuori, ‘o Chiattillo: cosa significa e perché viene chiamato così

Perché Filippo Ferrari viene chiamato ‘O Chiattillo in Mare Fuori. Se lo saranno chiesti tanti appassionati dell’amatissima serie TV ambientata a Napoli, di cui l’attore Nicolas Maupas interpreta uno dei personaggi principali, ‘o Chiattillo, appunto. Si tratta di un termine della lingua napoletana che, nonostante sia piuttosto verace, è molto utilizzato dai giovani. Per questo il nomignolo dato dagli altri detenuti del carcere minorile di Nisida è perfettamente plausibile, oltre che azzeccato al personaggio.

‘O chiattillo in Mare Fuori: perché Filippo viene chiamato così e cosa significa

Filippo si distingue infatti dagli altri ragazzi di Mare Fuori. ‘O Chiattillo infatti proviene da Milano, è di famiglia colta e benestante, sa suonare benissimo il pianoforte. Durante una vacanza a Napoli però viene arrestato ed incarcerato per avere commesso un grave errore: ha provocato la morte di un amico mentre cercava di scattare una foto da pubblicare sui social, dopo avere assunto delle sostanze stupefacenti.

In napoletano il termine chiattillo vuol dire figlio di papà. Indica quei giovani provenienti da famiglie benestanti, che abitano nei quartieri più esclusivi della città, che si distinguono per l’abbigliamento, l’apparenza, il modo di parlare. Il termine contiene in sé una nota dispregiativa data dal fatto che il tipico chiattillo tende a darsi delle arie, sentirsi superiore, anche se in realtà il benessere economico di cui gode non dipende dalle sue capacità ma da quelle dei suoi genitori o comunque dei familiari che sono riusciti ad arricchirsi. È, insomma, un astro che brilla di luce riflessa, eppure si comporta con eccessiva superbia.

L’etimologia della parola napoletana chiattillo: proviene dal latino

Per quanto riguarda l’etimologia della parola chiattillo, essa deriverebbe dal latino blattula o plattula, divenuta poi in napoletano chiattula e successivamente chiattillo. La plattula non è altro che la piattola, un pidocchio che tende ad attaccarsi alle zone del corpo ricoperte dai peli, specie quelle genitali.