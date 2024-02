Spiegazione del finale di Mare Fuori 4, regista: “Lieto fine? Se guardate con altri occhi c’è”

Ha congedato i suoi followers con una lunga lettera d’addio il regista Ivan Silvestrini, prima di abbandonare definitivamente il set di Mare Fuori, fornendo anche la spiegazione del finale della stagione 4, che ha scatenato l’incredulità e la sorpresa degli appassionati della serie.

La spiegazione di Mare Fuori 4: parla il regista Silvestrini

“Questa è una lettera per voi che avete seguito Mare Fuori, amandola, odiandola, ma quasi sempre divorandola. In questi anni meravigliosi, trascorsi in larga parte a Napoli, ho avuto il privilegio di dirigere un cast e una troupe che sono stati come una famiglia per me, e davvero, quando si sta così bene una parte di te vorrebbe che ciò che stai vivendo non finisse mai“ – ha esordito Silvestrini.

“Sono molto fiero del risultato e anche se so che le cose non sono andate proprio come volevate, se avete pianto tutte le ore che dite, allora qualcosa di buono doveva esserci. Ho trattato ogni stagione a cui ho lavorato come se fosse l’ultima, quest’anno in particolar modo perché se è vero che certe storie sono ancora sospese io credo che il mistero circa alcuni avvenimenti racconti bene il mistero della vita“.

“Nella vita certe cose ci piombano addosso quando non ce lo aspettiamo, ci sbattono al muro e non capiamo perché, non subito almeno. Mare Fuori è vita anche in questo e se proprio non riuscite a vedere il lieto fine in cui speravate, vedetela da un altro punto di vista, con gli occhi di chi dice l’ultima parola nell’ultima scena“.

“C’è tutta una vita davanti, per quei personaggi e per voi. Io non so cosa succederà nella prossima stagione, quando ho preso la mia decisione la stavano ancora scrivendo, e aspetterò con la vostra curiosità. Ho trattato ogni stagione come fosse l’ultima, ma stavolta è davvero l’ultima, lo è per me”.

“Guardo quelle scene finali e le ammiro perché sono coraggiose, hanno la forza di spingerci a crescere, raccontano il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, con le sue responsabilità. Lo ha detto il comandante a suo figlio ‘la tua felicità viene prima della mia’, questo significa forse essere adulti. Molti di voi sono giovanissimi e magari ci vorrà un po’ per capirla nel profondo, un giorno magari vi risuonerà dentro e ripenserete a quella serie che vi aveva tanto commosso”.

Quel finale triste per Carmine (Massimiliano Caiazzo), forse dunque non è così struggente. Nonostante il mancato matrimonio con Rosa (Maria Esposito) lui ha ottenuto le cose più preziose della vita: la libertà, fuori dall’IPM, e la quotidianità con sua figlia, la piccola Futura. Meno speranzoso è il futuro della giovane Ricci ma anche per lei “c’è tutta una vita davanti” e nulla esclude che in Mare Fuori 5 le cose per lei possano mettersi diversamente.