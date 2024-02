EAV assume a Napoli, contratti a tempo indeterminato: figure richieste e come candidarsi

Lavoro – L’EAV, Ente Autonomo Volturno, l’azienda di trasporto che opera a Napoli e in Campania, assume nuovi dipendenti: è in corso la pubblicazione di un apposito bando per la selezione di diverse figure, come comunicato dal presidente Umberto de Gregorio.

Lavoro, EAV assume a Napoli e in Campania: figure

“EAV informa che è in corso di pubblicazione il bando per la selezione di 25 laureati (Architettura, Ingegneria, Economia e Giurisprudenza) da assumere a tempo indeterminato nell’ambito degli investimenti che EAV gestisce come stazione appaltante. Il bando sarà prossimamente pubblicato sul BURC della Regione Campania e sui canali web di EAV” – si legge nella nota diffusa dal presidente de Gregorio.

Nuovi posti di lavoro, dunque, da ricoprire offrendo la possibilità agli aspiranti candidati di ottenere un ruolo in linea con i propri studi universitari. Requisito essenziale risulta essere il possesso della laurea nelle materie indicate. Quanto alle modalità di candidatura bisogna attendere la pubblicazione del bando ufficiale e seguire la procedura riportata al suo interno entro i termini di scadenza fissati.

Intanto un’altra grande azienda napoletana ha annunciato una nuova campagna di assunzioni: si tratta della sede di Torre Annunziata della Novartis, una delle più grandi aziende farmaceutiche d’Italia che a seguito dell’ampliamento strutturale, inaugurato pochi giorni fa, ha annunciato l’imminente selezione di almeno 150 nuovi dipendenti entro il 2024.

“L’investimento da 32 milioni di euro nella nuova linea produttiva servirà a produrre farmaci e anche packaging. In un triennio complessivamente parliamo di un intervento di circa 80 milioni di euro. Un ampliamento produttivo che porterà a 150 assunzioni nell’immediato che diventano a regime 300. Aumenta, dunque, il personale che attualmente è di 650 dipendenti” – ha spiegato Valentino Confalone, amministratore delegato di Novartis Italia.

“Questo stabilimento è strategico per Novartis: da qui esportiamo 90 milioni di euro di valore di produzione in tutto il mondo. E si intende Cina, Stati Uniti e il resto del mondo” – ha concluso.