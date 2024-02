Il matrimonio finisce, lei perseguita l’ex marito: lo picchia e gli distrugge il negozio

I carabinieri della stazione locale di Pozzuoli hanno arrestato una donna di 44 anni a seguito dell’ennesima aggressione ai danni dell’ex marito, letteralmente perseguitato dopo la fine del matrimonio.

Pozzuoli, donna perseguita l’ex marito dopo la fine del matrimonio

I militari dell’arma hanno effettuato un arresto in differita per atti persecutori nei confronti della 44enne a seguito della denuncia presentata in caserma dal suo ex marito. L’uomo ha raccontato ai militari di essere vittima di maltrattamenti fisici e vessazioni da circa un anno.

Comportamenti violenti che l’ex moglie avrebbe messo in atto anche dopo la separazione, con veri e propri atti persecutori. A confermarlo le chat custodite dall’uomo all’interno del proprio smartphone, contenenti diverse minacce di morte e insulti da parte della donna.

L’ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri quando la donna si sarebbe presentata al negozio dell’ex marito ancora una volta per aggredirlo. Dopo averlo preso a calci e pugni, prima di andarsene via, avrebbe devastato anche alcuni arredi del negozio, arrecando ulteriori danni all’uomo.

Scene riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona e racchiuse negli appositi filmati che sono stati recuperati dai carabinieri per proseguire le indagini. Di qui l’intervento dei militari che si sono presentati presso l’abitazione della donna per arrestarla. La 44enne è stata trasferita nel carcere femminile di Pozzuoli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un episodio che getta luce non solo sul problema della violenza sulle donne – che probabilmente conta più casi dagli epiloghi tragici – ma sui comportamenti brutali che, indipendentemente dal sesso, vengono perpetrati nei confronti dei propri compagni, che siano attuali o ex.