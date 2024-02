Alessandro Siani a C’è Posta per Te: gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera

Sabato 24 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, torna C’è posta per te, il celebre programma condotto da Maria De Filippi che darà spazio a nuove storie accogliendo nuovi ospiti: stando alle anticipazioni saranno Alessandro Siani e Il Volo a prendere parte ad alcuni commoventi momenti della trasmissione.

C’è posta per te sabato 24 febbraio: anticipazioni e ospiti

Il trio de Il Volo – composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – reduce dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo, raggiungerà la De Filippi in studio per dare il via alla storia di un regalo, incontrando poi il destinatario della busta omaggiandolo con alcuni doni.

Stessa cosa per Alessandro Siani, l’attore e comico napoletano forte del successo dell’ultimo film Non si accettano miracoli e di Mare Fuori il Musical (in giro per l’Italia) che tornerà sul piccolo schermo rendendosi protagonista di una delle storie toccanti di C’è Posta per Te.

A svelare le proprie vicissitudini davanti al pubblico, tra gli altri, saranno un uomo che cerca di riconquistare l’ex compagna, giunta al punto di lasciarlo in quanto scopre che non aveva troncato del tutto la sua precedente relazione. Ci sono anche una mamma e un papà che cercano di riavvicinarsi al figlio, accompagnati dalle sue sorelle, che sembra aver scelto di affiancarsi soltanto a sua moglie, rompendo ogni contatto con la sua famiglia.

“Prepariamoci a una emozionante puntata piena di storie, sorprese e momenti indimenticabili. Tutti sintonizzati in prima serata su Canale 5 con C’è Posta per Te” – è il messaggio diffuso sui canali social ufficiali del programma pochi minuti fa.