L’addio a Fabio: l’arbitro napoletano morto a 22 anni mentre tornava dalla partita

Proclamato il lutto cittadino a Quarto (Napoli) per la giornata di sabato 2 marzo in occasione dei funerali di Fabio Buoninsegni, il ragazzo, arbitro di professione, morto a 22 anni a seguito di un incidente avvenuto durante il viaggio di ritorno da una partita disputata allo stadio Piedimonte di Nocera Inferiore.

Lutto a Quarto per Fabio: il ragazzo arbitro morto a 22 anni

L’incidente si sarebbe verificato sabato 17 febbraio. Il giovane si sarebbe scontrato con un Suv all’altezza di Villa Literno, mentre stava rientrando a Quarto a match concluso. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, in gravissime condizioni, sarebbe deceduto pochi giorni dopo.

“L’improvvisa scomparsa, in un tragico incidente stradale, del nostro giovane concittadino Fabio Buoninsegni, ha gettato tutta la comunità quartese in un profondo stato di dolore. Per permettere a tutta la città di tributargli l’estremo saluto, è stato istituito il lutto cittadino“ – ha annunciato il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.

“Sarà possibile abbracciare la famiglia e salutare Fabio durante la camera ardente dalle 13 alle 14 presso la Chiesa del Divino Maestro dove alle 14.30 si svolgeranno i funerali. Predisposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere e l’invito ai commercianti è quello di abbassare per 10 minuti (dalle 14.30 alle 14:40) le saracinesche in segno di lutto”.

“La famiglia di Fabio ringrazia tutti per la dimostrazione di affetto e la sentita partecipazione al loro dolore. Per omaggiare il ricordo di Fabio si dispensa dai fiori e si chiede, per chi lo volesse, una donazione a favore dell’associazione Centro Educativo Diocesano Regina della Pace”.

“Sarà nostra cura condividere con tutti voi ciò che verrà realizzato seguendo sogni, ideali e progetti del nostro amato Fabio che infondeva energia e amore in tutto ciò che faceva” – ha concluso il primo cittadino allegando anche l’IBAN per effettuare le donazioni (ITIT17Z0103040100000063303189).