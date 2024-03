Barbara D’Urso torna in TV e confessa: “Io strappata da Mediaset in modo terribile”

Tornata per la prima volta in televisione dopo l’estromissione da Pomeriggio 5, Barbara D’Urso intervistata da Mara Venier, durante l’ultima puntata di Domenica In, ha commentato la decisione di Pier Silvio Berlusconi di farla fuori da Mediaset.

Barbara D’Urso a Domenica In: “Io strappata da Mediaset”

Accolta in studio dalla “padrona di casa”, Mara Venier, la D’Urso non ha nascosto il suo grande dispiacere nel dover dire addio al salotto televisivo che ha capitanato per anni ed ora passato nelle mani di Myrta Merlino. Subito dopo la morte del padre, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha attuato una vera e propria svolta all’interno del gruppo con l’intenzione di limitare al massimo il cosiddetto trash dando spazio ad un intrattenimento che punti ad una certa qualità.

“Ho una famiglia stupenda però la verità è che non ho ancora elaborato il lutto, ho ancora qui (toccandosi il cuore, ndr) il dolore di quello che mi è accaduto e della modalità con cui, in maniera terribile, sono stata strappata da quella che era la mia vita da 23 anni, in un altro luogo che Mediaset” – ha rivelato la storica conduttrice di Pomeriggio 5.

“Sono stata 23 anni in Mediaset, molto felice di esserlo, 16 anni in diretta tutti i giorni. Quell’azienda mi ha dato tanto ma io ho dato veramente tantissimo. Ci sono sempre stata, di notte, di pomeriggio, di sera, quando c’era bisogno di un nuovo programma. Durante il covid, quando tutti erano a casa, io ero lì a tenere compagnia gli italiani, a farli cantare sui balconi, a informarli”.

“Insomma, io ho dato la vita ma sono stata strappata in modo terribile senza che nessuno mi dicesse perché e quando. L’ho saputo in un giorno, il 26 giugno alle 16:20. Nessuno mi ha mai spiegato perché, il dolore è ancora qua. Ma non voglio fare nessuna guerra, piano piano passerà. Rientrare in Rai per me oggi significa tantissimo, ho iniziato qui quando avevo 19 anni. Conducevo Mezzogiorno in Famiglia, per anni sono stata in Rai” – ha concluso.