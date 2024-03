Napoli, parte il primo dei nuovi treni EAV: con wi-fi, postazioni ricarica e conta-passeggeri

Inaugurato questa mattina il primo dei nuovi treni EAV ET500 destinati alle linee flegree dotato di connessione wi-fi, sistemi di portabagagli e portabiciclette oltre a postazioni di ricarica per le e-bike e conta-passeggeri.

EAV, parte il nuovo treno delle linee flegree

La cerimonia inaugurale dell’immissione in servizio del primo di ulteriori 6 nuovi treni ET500 si è svolta in presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il nuovo convoglio si aggiunge ai 12 nuovi treni già attivati nel corso degli ultimi 3 anni. Gli ulteriori 5 veicoli saranno consegnati nell’anno in corso e circoleranno entro il primo trimestre del 2025.

Un intervento portato a termine grazie ad un finanziamento da parte della Regione del valore di 112 milioni, di cui 70 per i nuovi treni già immessi in servizio e 42 per i nuovi 6 treni, compreso il primo in partenza per la prima volta questa mattina. Si arricchisce, così, la flotta delle linee flegree, composta da soli 9 treni fino a 6 anni fa, che oggi può contare su 24 treni all’avanguardia di cui 12 nuovi e 12 ristrutturati completamente.

Con questi ulteriori 6, saranno complessivamente 31 i treni a disposizione dell’utenza, funzionali anche alla prossima apertura della linea 7, prevista entro il 2024. Nel dettaglio, i nuovi convogli saranno dotati di:

sistema di portabagagli e portabiciclette con postazione di ricarica a disposizione dei passeggeri;

a disposizione dei passeggeri; sistema conta-passeggeri per una migliore gestione dei flussi viaggiatori e quindi miglioramento dell’offerta;

per una migliore gestione dei flussi viaggiatori e quindi miglioramento dell’offerta; sistema di connessione wi-fi a disposizione dei passeggeri che sarà completamente fruibile, sia sui treni che nelle stazioni flegree, entro la fine dell’anno.

La flotta completamente rinnovata permetterà di incrementare ulteriormente l’affidabilità e la puntualità entro i 5 minuti dei treni. Il nuovo layout di bordo consentirà il trasporto in sicurezza delle biciclette, nonché la possibilità di ricaricare le batteria delle e-bike, sempre più diffuse sul territorio, durante il viaggio. Sarà, inoltre, possibile il trasporto sicuro e comodo di bagagli di piccole dimensioni (borse da lavoro, bagagli a mano) sia per i pendolari che per i turisti che sempre più numerosi scelgono di visitare la zona flegrea.