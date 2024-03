Luisa Ranieri, l’attrice napoletana incanta in TV e vince gli ascolti: Lolita straccia il GF

Luisa Ranieri, celebre attrice partenopea, è tornata ad incantare gli spettatori di Rai 1 con Le indagini di Lolita Lobosco 3: la prima puntata della nuova stagione della fiction è stata trasmessa nella serata di ieri, lunedì 4 marzo, attestandosi come programma più visto della serata come confermano i dati auditel.

Luisa Ranieri in Lolita Lobosco 3: è record di ascolti

La celebre serie con protagonista la bella e talentuosa Luisa Ranieri si è aggiudicata il gradino più alto del podio degli ascolti totalizzando 5.191.000 spettatori, pari ad uno share del 27,67%. Numeri di gran lunga superiori a quelli registrati dal Grande Fratello di Alfonso Signorini, su Canale 5, che si piazza al secondo posto con 2.432.000 spettatori pari al 17,95%.

Seguono: Fast & Furious su Italia 1 con 1.180.000 spettatori (share 6,57%); Boss in incognito su Rai 2 con 1.177.000 spettatori (share 6,90%); Presa Diretta su Rai 3 con 689.000 spettatori (share 3,27%); Quarta Repubblica su Rete 4 con 662.000 spettatori (share 4,28%).

Le indagini di Lolita Lobosco: trama e puntate

Le indagini di Lolita Lobosco è una serie televisiva trasmessa in prima serata su Rai 1 dal febbraio del 2021. Diretta da Luca Miniero e scritta da Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale, è prodotta da Rai Fiction, Bibi Film TV e Zocotoco, con il contributo di Apulia Film Commission.

Il racconto è ispirato all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi che ha per protagonista proprio Lolita Lobosco, vice questore che torna nella sua Bari per dirigere una squadra fatta di soli uomini. Qui sceglie di restare sé stessa senza reprimere il suo fascino e la sua bellezza, usando queste sue doti per affermarsi e combattere i pregiudizi.

La terza stagione, con protagonista ancora una volta Luisa Ranieri, si compone di 4 episodi (intitolati rispettivamente Volo pindarico, Se vuoi morir, Terrarossa, Un brutto affare) che saranno trasmessi in prima serata su Rai 1 dal 4 al 25 marzo 2024.