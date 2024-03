Il caso sulla “morte di Diego Armando Maradona” tiene banco da oltre tre anni. Tanti i dubbi e le versioni che nel corso degli anni hanno riempito di mistero la scomparsa del Pibe de Oro. Negli ultimi mesi il caso è stato riaperto grazie anche alle vicende che hanno fatto tanto chiacchierare, ed aperto a nuovi scenari che fino a questo momento erano stati trattati male. L’ultimo episodio è quello capitato ieri sera. Quando Diego Armando Maradona Junior ospite del podcast di “OcwSport Magazine” ha ribadito la sua versione sulla morte del padre. Le parole hanno fatto rapidamente il giro del web, con tanti tifosi del Napoli che approvano la versione dei fatti raccontata da Maradona Jr.

Le parole di Diego Armando Maradona Junior sulla morte del padre spiazzano tutti

Il figlio del Pibe de Oro nell’intervista concessa ieri durante il podcast, ha voluto trattare vari argomenti. Dalla sua esperienza in panchina (l’ultima a Pompei), alle offerte arrivate dalla D. Prima di chiudere però ha risposto alla domanda posta sulla morte del padre. Caso che in Argentina e nel mondo sta vivendo aggiornamenti molto importanti, complici le ultime indagini e testimonianze. La risposta del 37enne è stata chiara e senza nessun tipo di giro di parole.

“Mio padre è stato ucciso”

Ecco le parole del figlio di Maradona: “Mio padre è stato ucciso e ne sono convinto, questa settimana è molto importante perché c’è l’udienza per i medici e quindi saremo attenti a ciò cosa che succede in Argentina e però non finisce qua, io non mi fermo qua. I responsabili per me non sono solamente i medici e questa cosa l’ho ribadita più volte, spero che tutta la verità venga a galla una volta per tutte e che mio padre e la mia famiglia possa avere giustizia”.