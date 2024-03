Bonus 2 mila euro per tutti i lavoratori: come funziona e in che modo richiederlo

Nel 2024 i lavoratori dipendenti avranno diritto ad un bonus fino a 2 mila euro: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’apposita circolare chiarendo chi può ricevere il beneficio, in che modo richiederlo e come funziona.

Bonus 2 mila euro per i lavoratori: come richiederlo

Il documento – riportante le indicazioni dell’Agenzia sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Anticipi – illustra le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale oltre agli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Con il provvedimento, i lavoratori possono ottenere un bonus esentasse sotto forma di fringe benefit, ovvero disponendo di un importo da poter spendere non solo per le utenze domestiche ma anche per pagare l’affitto o il mutuo sulla prima casa. Il valore massimo dell’importo ottenibile è fissato a 1000 euro che sale a 2000 per i dipendenti con figli a carico.

Il percepimento del bonus da parte dei lavoratori dipende dalle scelte del datore di lavoro o dagli accordi aziendali in materia di welfare. Si tratta, infatti, di una scelta aziendale che non si traduce in una erogazione di denaro liquido bensì in una serie di compensi non monetari. Dunque per richiedere il bonus bisognerà presentare al proprio titolare un’autocertificazione con i propri dati anagrafici e quelli dei figli a carico laddove presenti (con codice fiscale).

Tra le categorie interessate al beneficio rientrano, oltre ai lavoratori dipendenti, quelli a progetto e i co.co.co. L’unica differenza sussiste tra i soggetti con figli a carico o meno e si traduce nell’importo massimo ottenibile che, come sopra descritto, è maggiore per le mamme e i papà.