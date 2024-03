Mahmood, i fan contro la collaborazione con Geolier: “Posso annullare l’ordine? Ci tocca il malessere”

Alcuni fan di Mahmood delusi per la collaborazione tra l’artista e Geolier nel brano Personale uscito ieri. Si sono scatenati sui social i seguaci del cantante nato a Milano, ma di origini egiziane e sarde, non risparmiando commenti offensivi nei confronti del rapper partenopeo, che si riflettono inevitabilmente anche su Alessandro.

Sul profilo di Mahmood, che ha reso noti i titoli delle tracce del suo nuovo album, Nei letti degli altri, i commenti sono incventrati per la maggior parte sulla featuring con Emanuele. “Posso annullare l’ordine dopo aver scoperto l’ultimo feat?”, afferma un utente; “Fesso io ad aspettare il pezzone con Elodie o Dua e alla fine ci aspetta il malessere”, un altro. Le opinioni simili sono tante, ed hanno lo stesso background delle critiche – anche di matrice razzista – che Geolier ha avuto nel corso di Sanremo 2024. D’altra parte quei fan si sono espressi così prima di ascoltare il brano, dunque il loro era un puro pregiudizio.

Non mancano chiaramente anche i commenti di una parte anch’essa consistente dei fan che, al contrario, sono entusiasti o curiori per la collaborazione tra Mahmood e Geolier: “Premesso che Geolier è quanto di più lontano esista dalla musica che ascolto abitualmente, trovo tutti questi commenti poco educati e poco rispettosi nei confronti del lavoro di entrambi gli artisti. Ecco, l’ho detto” – ha scritto un utente, mentre un altro ha affermato: “Le persone che respingono Geolier solo per il suo cantare in napoletano erroneamente lo associano a stereotipi di pacchianeria, camorra e neomelodico. Geolier, con il suo talento cristallino, propone un rap in stile americano old school. La canzone di Sanremo è insignificante rispetto alla tracklist del suo ultimo lavoro. Una spiegazione plausibile su cosa porti le persone a odiarlo senza averlo mai ascoltato è l’effetto bandwagon”.