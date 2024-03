Viaggio di lavoro: gli indispensabili da mettere in valigia

Quando si viaggia per motivi lavorativi, spesso i ritmi sono più sostenuti rispetto a un viaggio di piacere, complice il fatto che oltre allo spostamento c’è da mettere in conto la mole attività che comunque vanno portate avanti nel corso della giornata.

Per non rendere ancora più impegnativo lo spostamento, è bene partire con bagagli leggeri e compatti, così da avere sempre tutto a portata di mano, ma è anche importante avere con sé tutto il necessario.

I gadget tech da non dimenticare

Per riuscire ad essere produttivi durante lo spostamento e mantenere il proprio livello di comfort, ci sono alcuni dispositivi elettronici di cui non si può fare a meno. Prima di tutto, lo smartphone, strumento che oggi è molto più di un semplice strumento di comunicazione, ma permette di comunicare, pianificare, e accedere rapidamente a documenti e risorse online anche quando si è fuori sede. Allo stesso modo, il laptop o il tablet, facilita il lavoro consentendo la continuità dei task giornalieri anche in viaggio, dalla creazione di presentazioni, alla compilazione di report e l’accesso remoto ai sistemi aziendali.

In questi contesti, più impegnativi dato il maggior numero di energie investite per spostarsi da una città a un’altra, può essere difficile rilassarsi, ma è importante non dimenticare di portare con sé anche gli accessori utili a ritagliarsi dei momenti di svago. Per i viaggiatori che fumano, la sigaretta elettronica sottile può essere una soluzione pratica e discreta da portare con sé senza occupare spazio. Un altro accessorio da non dimenticare sono gli auricolari di ultima generazione che permettono di ascoltare la musica, o partecipare alle call, senza isolarsi dal contesto circostante, una funzione molto utile quando si è alle prese con diversi spostamenti.

Come ottimizzare lo spazio

Nel contesto di un viaggio di lavoro, ottimizzare l’abbigliamento e il beauty case è essenziale per garantire una gestione efficiente dello spazio disponibile e ridurre il peso dei bagagli. Una strategia efficace consiste nell’adottare capi d’abbigliamento versatili e facilmente coordinabili, riducendo così la necessità di trasportare molteplici outfit.

Ad esempio, abiti o completi che possano essere indossati più volte in combinazioni diverse consentono di massimizzare le opzioni di look senza ingombrare la valigia. È importante poi privilegiare tessuti che non si stropicciano facilmente, dato che non si avrà la possibilità di stirarli una volta arrivati a destinazione.

Ad ogni modo, per evitare che gli abiti si sgualciscano, l’utilizzo di diverse sacchette in cui inserire gli outfit consente di mantenere il bagaglio ordinato e, se si vuole risparmiare ancora più spazio, questi accessori possono essere scelti con particolari chiusure che comprimono gli abiti eliminando l’aria ma senza creare pieghe.

Anche il beauty case merita particolare attenzione quando si tratta di ottimizzare lo spazio e il peso del bagaglio. Preferire prodotti multiuso o in formati miniaturizzati, è un’opzione pratica ed efficiente, ma oggi in commercio esistono moltissimi prodotti in formato solido, un’alternativa più sostenibile dei classici prodotti per la cura della persona. Questi prodotti, infatti, oltre ad occupare meno spazio perché concentrati, evitano gran parte degli imballaggi riducendo così i rifiuti in plastica. Inoltre, soprattutto quando si viaggia con il solo bagaglio a mano, sono particolarmente pratici per i viaggi in aereo.