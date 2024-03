A Napoli è Giovedì Santo per tutti: ‘a zuppa ‘e cozzeche è gratis per i bisognosi

Si tiene oggi, in occasione del Giovedì Santo, la quinta edizione della Zuppa di Cozze solidale, l’iniziativa benefica promossa dal CAAN – in sinergia con gli Assessorati al Welfare e alle Attività Produttive del Comune di Napoli – che consente di distribuire ai più bisognosi il tradizionale piatto: saranno gli ospiti del Centro di Prima Accoglienza di via De Blasiis a gustare una gustosa zuppa di cozze gratis.

Giovedì Santo, a Napoli zuppa di cozze gratis per i bisognosi

Per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa vedrà riuniti circa un centinaio di senzatetto e persone che vivono in condizioni di disagio socio-economico, ospiti della struttura di accoglienza comunale, che potranno celebrare il Giovedì Santo grazie alla generosità degli operatori del Mercato Ittico del Centro agroalimentare di Volla. Proprio loro, infatti, in occasione della Pasqua devolvono quintali di prodotti freschi per consentire anche ai meno fortunati di poter consumare la tradizionale zuppa di cozze napoletana.

“Questo appuntamento, ormai fisso ogni anno, oggi che l’ISTAT rileva una famiglia italiana su dieci sotto la soglia di povertà ha una valenza simbolica ancora più importante. La nostra volontà è di confermare ogni giorno tutto il nostro impegno affinché le risorse ed i progetti messi in campo riescano ad arginare questo fenomeno dilagante, comune a tutte le grandi città” – ha spiegato l’assessore al Welfare Luca Trapanese.

“Non è la prima volta che il CAAN ci accompagna in questo tipo di iniziative e lo fa confermandosi non solo un’eccellenza nel settore agroalimentare ma anche nel dare un segno di vicinanza e di solidarietà a quelle persone che nella nostra città vivono in condizioni di maggiore disagio e vulnerabilità” – ha sottolineato l’assessora alle Attività Produttive Teresa Armato.

“Siamo molto orgogliosi di replicare, ancora una volta, questo progetto. Il Giovedì Santo, per il nostro mercato ittico, è in assoluto la giornata di massima affluenza di acquirenti. Ciononostante, i nostri operatori non si tirano mai indietro di fronte alla possibilità di fare beneficenza e per questo non smetterò mai di ringraziarli” – ha affermato il presidente CAAN Carmine Giordano.

A rendere possibile l’iniziativa, oltre alla fondamentale generosità dei grossisti ittici, anche la Cooperativa Napoli Libera, l’Istituto professionale per l’Enogastronomia “Antonio Esposito Ferraioli” di Napoli, i cui docenti e allievi si occuperanno sia della preparazione delle pietanze che del servizio ai tavoli.