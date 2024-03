Vanno a scuola ma spariscono nel nulla: i cellulari di Michelle e Sofia localizzati a Napoli

Hanno rispettivamente 12 e 13 anni Michelle e Sofia, le due ragazze scomparse lo scorso 27 marzo dalla provincia di Ravenna e che potrebbero trovarsi proprio a Napoli: stando agli ultimi aggiornamenti, i loro cellulari sarebbero stati localizzati nella città partenopea.

Michelle e Sofia scomparse da Ravenna: i cellulari a Napoli

Michelle, residente a Fusignano, e Sofia, di Cotignola, sono state avvistate per l’ultima volta nella mattinata del 27 marzo. La mamma di Michelle aveva accompagnato la figlia a scuola ma in realtà dopo si scoprirà che la 12enne quel giorno non è mai entrata in classe. Stessa cosa per Sofia che era con lei e avrebbe saltato a sua volta le lezioni. Entrambe le ragazze frequentano la scuola media di Alfonsine, un altro piccolo Comune in provincia di Ravenna.

Le due amiche sembrerebbero sparite nel nulla ma c’è un indizio che riaccende la speranza di un ritrovamento che potrebbe rivelarsi sempre più vicino. Entrambi i cellulari delle minori scomparse sarebbero stati localizzati in Campania, precisamente nella zona di Napoli.

Un segnale avvalorato dalla testimonianza di un familiare che, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe venuto a conoscenza di un viaggio in Campania programmato dalle due amiche per incontrare un’altra ragazza, conosciuta su una piattaforma online.

Al momento, i cellulari delle due risultano spenti o non raggiungibili ma le indagini proseguono incessanti anche nella città partenopea. Intanto, la Prefettura di Ravenna ha confermato che Michelle e Sofia non si trovano sul territorio provinciale, facendo scattare le ricerche anche altrove.

A lanciare l’allarme sulla scomparsa anche il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, che sui social ha lanciato un appello: “Confermiamo la notizia che Michelle Carlucci, 12 anni, è scomparsa da Alfonsine. La famiglia ha diramato un avviso e chiede l’aiuto di tutti per ritrovarla. Chiunque la veda può contattare il 112 oppure la mamma”.