ULTIM’ORA. Sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte avvertita anche a Napoli

Nuove scosse di terremoto registrate oggi, giovedì 4 aprile 2024, con epicentro ai Campi Flegrei ma avvertite in tutta Pozzuoli e anche in alcune zone di Napoli. L’evento sismico è stato rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto ai Campi Flegrei oggi: scosse avvertite anche a Napoli

Una prima scossa, di magnitudo 2.9, è stata avvertita alle ore 7:14, seguita alle 7:17 da un’altra di 1.8. Altre due, di magnitudo 1.2, si sono verificate alle 7:26. Lo sciame si è poi concluso con la scossa più forte, di magnitudo 3.2 ad una profondità di 3 km, alle 7:32.

Si tratta di scosse che rientrano nel fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona e che per loro natura, come spesso accade, seppur di lieve entità vengono chiaramente distinte dalla popolazione. Lo sciame sarebbe stato avvertito non solo nell’area flegrea ma anche nel Napoletano.

“Forte, lunga, con boato, credo ondulatoria, è in corso uno sciame” – ha scritto un utente del gruppo Quelli della Zona Rossa del Vulcano Campi Flegrei. I residenti della zona, infatti, parlano di scosse molto forti e anche lunghe, con vibrazioni e tremori ondulatori.

“Cari cittadini, abbiamo avvertito tutti le scosse di questa mattina. Come abbiamo comunicato in precedenza è in corso uno sciame sismico dalle ore 7:14. Comprendo che lo sciame possa aver generato ansia e preoccupazione. In totale le scosse registrate fino alle ore 8:00 sono state 9. Siamo in costante contatto con l’Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile e vi terremo aggiornati sui nostri canali istituionali” – si legge nella nota diffusa via social dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.