Chi erano Pastore e Ferraro, i carabinieri uccisi dal Suv in Campania: avevano 25 e 27 anni

Sono Francesco Pastore e Francesco Ferraro le due vittime del tragico incidente avvenuto sabato notte lungo la strada statale 91 che collega Eboli a Campagna, in provincia di Salerno: entrambi carabinieri, uno maresciallo e l’altro appuntato scelto, pugliesi d’origine, sono morti a soli 25 e 27 anni.

Pastore e Ferraro: i carabinieri morti nell’incidente a Campagna

Stando alle prime ricostruzioni, la gazzella dei carabinieri in servizio stava svoltando quando è stata travolta da un suv con alla guida una 31enne di Campagna. Pare che la donna sia risultata positiva agli esami tossicologici e alcolemici ma bisogna attenderne la conferma ufficiale.

A bordo dell’auto, oltre alle due vittime, vi era un terzo carabiniere, il maresciallo Paolo Volpe, ricoverato presso l’ospedale di Battipaglia per fratture diffuse, in stato di choc. Il suv dopo essersi schiantato contro la gazzella, distruggendola, si sarebbe scontrato contro una ulteriore vettura a bordo della quale vi era un 75enne che sta lottando tra la vita e la morte.

A perdere la vita il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, di Manfredonia, insieme al collega e appuntato scelto Francesco Ferraro che di anni ne aveva 27 ed era originario di Montesano Salentino. Entrambi cresciuti in due famiglie oneste e accomunati dall’amore per quella divisa che indossavano.

Pastore aveva seguito le orme del suo papà, anche lui carabiniere. Ferraro aveva intrapreso la stessa carriera del fratello, militare dell’arma in servizio in Calabria. Entrambi avevano ottenuto l’incarico presso la stazione dei carabinieri di Campagna. Quella sera stavano per fermarsi per attivare un posto di controllo. Le salme dei due giovani sono state trasferite in Puglia dove si svolgeranno i funerali.

“Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di due carabinieri in un incidente stradale a Campagna, in provincia di Salerno. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie, ai colleghi e la nostra vicinanza alle persone rimaste ferite” – è il messaggio di cordoglio della Premier Giorgia Meloni.