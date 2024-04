Meraviglia a Napoli, riapre l’ascensore di Monte Echia: il belvedere sul mare è mozzafiato

Da domani, 9 aprile 2024, apre al pubblico l’ascensore di Monte Echia, inaugurato per la prima volta questa mattina in presenza delle istituzioni: si realizza, così, dopo ben 18 anni di attesa, quell’importante progetto portato a termine per restituire ai cittadini un servizio efficiente e godere del nuovo belvedere con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli.

Napoli, apre l’ascensore Monte Echia con il belvedere da sogno

A quasi 18 anni dal suo progetto iniziale, l’ascensore di Monte Echia torna ad essere nuovamente funzionale, grazie all’intervento finanziato dal Comune di Napoli con un investimento pari a 3 milioni di euro. In questo modo sarà possibile raggiungere il belvedere dalla vista mozzafiato che permette di ammirare diversi punti panoramici: da Capodimonte al Vesuvio, da Sorrento a Capri, da Castel dell’Ovo a Posillipo.

Il belvedere sarà raggiungibile tutti i giorni dalle 7 alle 22:30 grazie a una coppia di ascensori in grado di trasportare fino a 34 persone contemporaneamente, avvalendosi dei più moderni e sofisticati sistemi di sicurezza. L’ascensore sarà gratuito per tutti gli abbonati Anm, anche solo settimanali, e per i residenti nella collina di Monte Echia, in accordo con la Municipalità, tramite un tesserino che verrà rilasciato da Anm.

Tutti gli altri utenti potranno usufruire del servizio munendosi di un biglietto a pagamento del costo di 1,30 euro a corsa, come gli altri biglietti Anm. Il sito sarà controllato da Anm che si farà carico degli oneri della gestione e della guardiania h24, consentendo di tenerlo libero da cancellate.

“Il nuovo belvedere rappresenta anche il primo passo di una riqualificazione più generale che vede il progetto di recupero di Monte di Dio, l’apertura della stazione della linea 6 della metropolitana prima dell’estate, per poi coinvolgere in futuro l’Archivio di Stato, sezione militare (Palazzo Carafa), Villa Ebe di Lamont Young, le rampe di accesso dal Chiatamone e il percorso di arrivo da via Egiziaca” – si legge nella nota diffusa dal consigliere comunale del Comune di Napoli Gennaro Acampora.