TORRE DEL GRECO – Nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile 2024, è crollato un cornicione dalla parte superiore della facciata di un palazzo in piazza Santa Croce, angolo via Diego Colamarino. Un boato, la paura dei presenti sul luogo: per fortuna pare non si sia fatto male nessuno.

FOTO/ Paura a Torre del Greco, crolla un cornicione in pieno centro: gli aggiornamenti

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco, coadiuvati dal comando di Polizia Municipale: le forze dell’ordine si sono messe immediatamente al lavoro per delimitare l’area dove è avvenuta la caduta di calcinacci, e per garantire l’incolumità dei cittadini.

Non è stata rilevata per ora la presenza di ambulanze, a testimonianza del fatto che per fortuna pare nessun passante sia stato colpito. Una fatalità avvenuta in pieno giorno, nel cuore di Torre del Greco, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.