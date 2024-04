L’attaccante della Lazio nativo di Torre Annunziata Ciro Immobile, potrebbe finalmente riuscire a vestire la maglia del Napoli, seppur al tramonto della sua carriera.

Idea Immobile al Napoli: Tudor vuole un calciatore azzurro, proposto lo scambio

Il 34enne capitano biancoceleste, 6 gol in 27 presenze in campionato per lui quest’anno, potrebbe essere inserito in uno scambio con Giovanni Simeone.

L’argentino, secondo quanto riporta Il Mattino, è finito oramai ai margini del progetto partenopeo, e vorrebbe cambiare aria. Dal canto suo, Igor Tudor, è sempre stato un estimatore del Cholito, e lo porterebbe ben volentieri alla Lazio nella prossima stagione.

Giovanni potrebbe essere convinto ad accettare dal padre Diego, bandiera della squadra capitolina, con la quale ha vinto anche uno scudetto. L’arrivo di Simeone a Roma, spingerebbe Immobile all’ombra del Vesuvio: De Laurentiis e Lotito starebbero infatti lavorando ad uno scambio tra i due.

Ciro Immobile, che ha di recente tagliato il traguardo dei 200 gol in Serie A, è stato spesso accostato al Napoli nel corso della sua carriera. Il matrimonio tra le due parti però, non è mai avvenuto, almeno fino ad ora. Di certo per lui sarebbe una destinazione molto gradita, essendo nativo di Torre Annunziata.