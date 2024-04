Arriva l’Estate di Aprile, 2 giorni bollenti e picchi di 29 gradi a Napoli: quando

Dopo una lieve instabilità, avvertita soprattutto al Nord, stando alle previsioni meteo il weekend del 13 e 14 aprile trascorrerà all’insegna del caldo: sabato e domenica saranno giornate quasi estive, come confermato dagli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo che preannunciano punte fino a 29 gradi nella città di Napoli.

Meteo, nel weekend arriva l’estate: caldo a Napoli

Se in queste ore il passaggio di un fronte temporalesco sta provocando piogge soprattutto al Settentrione, con un repentino calo delle temperature un po’ ovunque, il quadro meteorologico prenderà tutta un’altra piega nelle prossime ore, grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sub-tropicale che si farà strada dal Marocco verso il bacino del Mediterraneo.

L’alta pressione, stando a quanto rende noto Il Meteo, raggiungerà il suo culmine soprattutto nel corso del prossimo weekend. Già a partire da sabato 13 aprile il sole la farà da padrone facendo aumentare le temperature da Nord a Sud: sono previsti oltre 25 gradi durante le ore più calde, in particolare al Centro-Sud e in pianura.

L’anticiclone africano regalerà anche una domenica particolarmente bollente, con valori molto più in linea con il mese di giugno che con aprile. Diverse città come Napoli, Bologna, Firenze e Roma, potranno sfiorare i 29 gradi. In Puglia, sulle due isole maggiori, in Romagna e nelle vallate dell’Alto Adige sarebbero addirittura possibili picchi oltre i 30 gradi.

“Confermata la potenza di questo break ‘freddo’ nel cuore di aprile ma si prevede che si tratti solo di un break pseudo-invernale. Già da giovedì, secondo i nostri modelli meteorologici, torneranno infatti il sole e il caldo nordafricano ovunque. Dopo metà settimana cambierà tutto di nuovo con un aumento delle temperature massime di circa 6-7 gradi sulla fascia tirrenica e di ben 12-14 gradi sulle Alpi. Dal pseudo-inverno passeremo ad una quasi estate con punte di 30 gradi, previste ancora una volta nel prossimo weekend anche al Nord” – ha spiegato il meteorologo de Il Meteo Lorenzo Tedici.